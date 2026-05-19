Euroleague: Σε ρυθμούς Final Four – Η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπάει στην Αθήνα

Aπό την Παρασκευή έως και την Κυριακή (22-24/05) ο παλμός του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα χτυπάει στην Αθήνα, με τον Ολυμπιακό, τη Φενέρμπαχτσε, τη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης να δίνουν ραντεβού στο Telekom Center Athens για το Final Four της φετινής EuroLeague.

Οι δύο ημιτελικοί, Ολυμπιακός – Φενέρ (18:00) και Βαλένθια – Ρεάλ (21:00), διεξάγονται την Παρασκευή, με τους νικητές να διασταυρώνονται στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (21:00), ενώ αντιθέτως με τις προηγούμενες χρονιές η διοργάνωση δεν θα έχει πλέον μικρό τελικό.

Το φετινό Final Four είναι το τέταρτο που γίνεται στην Ελλάδα. Η πρώτη φορά ήταν το μακρινό 1993 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ ακολούθησαν το Final Four του 2000 στην PAOK Sports Arena της Θεσσαλονίκης και του 2007 στο ΟΑΚΑ της Αθήνας, υπενθυμίζει η DW.

Aστρονομικές τιμές εισιτηρίων

Ήδη αρκετούς μήνες πριν το Final Four η ζήτηση για ένα εισιτήριο ήταν τεράστια. Σε κάθε μία από τις πολλές διαδοχικές διαθέσεις εισιτηρίων γινόταν sold-out κυριολεκτικά εντός μερικών λεπτών, παρά το γεγονός ότι αφ’ ενός μεν δεν ήταν γνωστές οι ομάδες που θα συμμετείχαν, αφ’ ετέρου δε το κόστος των εισιτηρίων, τα οποία καλύπτουν ως 2-day pass και τους ημιτελικούς και τον τελικό, ξεκινούσε από τα 399 ευρώ και ξεπερνούσε τα 950 ευρώ.

Όλα αυτά ήταν βέβαια μάλλον αναμενόμενα, μιας και υπήρχε η προοπτική παρουσίας αμφότερων των ελληνικών ομάδων και ως εκ τούτου ενός «ντέρμπι αιωνίων» στα ημιτελικά ή για πρώτη φορά στον τελικό της διοργάνωσης, ενώ το «T-Center» αποτελεί επίσης και την έδρα του Παναθηναϊκού. Εν τέλει η μοναδική ελληνική παρουσία στο Final Four θα είναι ο Ολυμπιακός, έπειτα από τον αποκλεισμό των «Πρασίνων» από τη Βαλένθια σε μία συγκλονιστική σειρά play-off.

15η συμμετοχή για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε Final Four για 15η φορά στην ιστορία του, περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα, και για 11η φορά τα τελευταία 17 χρόνια, διεκδικώντας φέτος την τέταρτη κατάκτηση του τροπαίου. Για τους «Ερυθρόλευκους» αυτό θα είναι επίσης το πέμπτο σερί Final Four αποτελώντας έτσι την τρίτη ομάδα στην Ευρώπη που πετυχαίνει κάτι αντίστοιχο, μετά τη Φενέρ και την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Η διάρκεια και η απόδοση του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια φέρει την υπογραφή του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος οδήγησε τους Πειραιώτες και στην back-to-back κατάκτηση της EuroLeague το 2013. Επιστρέφοντας στον Ολυμπιακό το 2020 ο «Coach B» ανέλαβε να επαναφέρει την ομάδα στην κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης, έπειτα από μία τετραετία άνευ διακρίσεων. Στα χρόνια που ακολούθησαν οι ερυθρόλευκοι κατέκτησαν πρωταθλήματα και κύπελλα στην Ελλάδα και κυρίως εδραιώθηκαν ως μία κορυφαία ομάδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ικανή να διεκδικεί κάθε χρόνο την EuroLeague με αξιοσημείωτη σταθερότητα, διάρκεια και απόδοση.

Φέτος, σε μία χρονιά που ο Ολυμπιακός κυριαρχεί και πάλι με το χαρακτηριστικό «Bartzokas Ball», με διαρκή κίνηση των παικτών, passing-game, ασφυκτική πίεση στην μπάλα και πρωτίστως πρόταξη της συλλογικότητας έναντι της ατομικότητας, οι ερυθρόλευκοι ευελπιστούν πως θα σπάσουν την γκίνια της τελευταίας πενταετίας και θα κατακτήσουν για τέταρτη φορά στην ιστορία τους το πολυπόθητο τρόπαιο.

Τόσο η πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια όσο και η πρόκριση με «σκούπα» (3-0) κόντρα στη Μονακό, δείχνουν πως τώρα μπορεί να έχει έρθει πια η μεγάλη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα κατακλύσουν το T-Center: σύμφωνα με εκτιμήσεις περισσότεροι από 8.000-9.000 φίλαθλοι έχουν δεδομένα εξασφαλίσει εισιτήριο από τη διοργανώτρια αρχή, ενώ πολλοί θα προμηθευτούν το δικό τους «μαγικό χαρτάκι» από επίσημες και ανεπίσημες πλατφόρμες μεταπώλησης, όπου οι τιμές κυμαίνονται σε αδιανόητα ύψη, ξεπερνώντας ενίοτε ακόμα και τις 12.000 ευρώ.

Η κάτοχος Φενέρ, το γούρι της Βαλένθια και η φανέλα της Ρεάλ

Το πρώτο εμπόδιο του Ολυμπιακού θα είναι η τουρκική Φενέρμπαχτσε, νυν κάτοχος του τροπαίου. Με προπονητή τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, που έχει κατακτήσει πέντε φορές την Ευρωλίγκα (τέσσερις ως παίκτης και μία ως προπονητής), η Φενέρ δίνει το παρών για τρίτο σερί Final Four, αφ’ ότου επικράτησε με σχετική άνεση της Ζαλγκίρις στα play-off. Οι Τούρκοι φίλαθλοι αναμένεται να δώσουν επίσης δυναμικό παρών: πάνω από 2.500 έχουν αγοράσει εισιτήριο και κατά πάσα πιθανότητα θα πάρουν και άλλοι αρκετά από μεταπωλήσεις.

Στον άλλο ημιτελικό η Βαλένθια αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχοντας πετύχει μία τεράστια ανατροπή από το 0-2 κόντρα στον Παναθηναϊκό, οι «νυχτερίδες» του κόουτς Πέδρο Μαρτίνεθ, που ψηφίστηκε και προπονητής της χρονιάς για τη φετινή σεζόν, θέλουν να κάνουν μία ακόμα έκπληξη σε μία πόλη που τους πάει αρκετά, δεδομένου ότι φέτος έχουν επισκεφτεί την Αθήνα τέσσερις φορές και έχουν φύγει νικητές όλες εξ αυτών, επικρατώντας μία φορά του Ολυμπιακού και τρεις του Παναθηναϊκού στο Telekom Center. Το σίγουρο πάντως είναι ότι για τη Βαλένθια θα είναι μία πρωτόγνωρη εμπειρία, μιας και η ομάδα δεν έχει ξαναβρεθεί άλλη φορά σε Final Four, ενώ το ίδιο ισχύει και για όλους τους παίκτες της.

Η Ρεάλ Μαδρίτης από την άλλη πλευρά αποτελεί την ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις (11) και τις δεύτερες περισσότερες παρουσίες σε Final Four (14). Στο ρόστερ της έχει παίκτες που έχουν κερδίσει δεκάδες τίτλους εγχώριους και ευρωπαϊκούς, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα εθνικών ομάδων, όπως και πληθώρα ατομικών διακρίσεων.

Άκρως πλούσιο παλμαρέ έχει και ο Ιταλός προπονητής της Ρεάλ, Σέρτζιο Σκαριόλο, που μετρά μεταξύ άλλων τέσσερις κατακτήσεις Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων και ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου με την εθνική Ισπανίας. Ο Σκαριόλο πάντως, αν και έχει οδηγήσει τρεις ομάδες σε Final Four ως τώρα, δεν έχει καταφέρει ακόμη να κατακτήσει το τρόπαιο της EuroLeague.

Θα υπερασπιστεί η Φενέρ το στέμμα;

Στο Final Four η Φενέρ έρχεται να υπερασπιστεί το στέμμα της, η Βαλένθια να ανατρέψει τα δεδομένα, η Ρεάλ να επιβεβαιώσει την ιστορία της. Ο Ολυμπιακός, μαθημένος πια σε αυτή τη διαδικασία, έρχεται να διεκδικήσει το τρόπαιο στην έδρα του «αιώνιου» αντιπάλου του, με στόχο αυτή την πέμπτη σερί φορά να ολοκληρώσει το έργο του.

Όπως δήλωσε πριν από λίγες ημέρες και ο κόουτς Μπαρτζώκας, το επιτελείο και οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν «μεγαλύτερη δίψα και από τον πιο φανατικό οπαδό» της ομάδας για την κατάκτηση της EuroLeague. Το εάν μπορούν να τα καταφέρουν θα κριθεί στα 40 λεπτά του σπουδαίου ημιτελικού με αντίπαλο τη Φενέρ.

