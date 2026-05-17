ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 22:39
Η Βουλγαρία… έσωσε την Eurovision, αλλά η κρίση άρχισε: Ανοιχτή αμφισβήτηση για το televoting λόγω Ισραήλ, αποχωρεί το Βέλγιο

Η νίκη με σχεδόν… 200 βαθμούς διαφορά της Βουλγαρίας, έσωσε το γόητρο της Eurovision καθώς το Ισραήλ έμεινε στην δεύτερη θέση.

Η διοργάνωση πριν καν ξεκινήσει, ήταν υπό αμφισβήτηση λόγω του televoting και το… αφύσικο της 2ης θέσης του Ισραήλ, από σήμερα κιόλας έχει φέρει γκρίνιες και απειλές για αποχωρήσεις του χρόνου!

Το Βέλγιο αποχωρεί από την Eurovision

Οι 220 βαθμοί του Ισραήλ προκάλεσε πολύ έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο που βρισκόταν μέσα στη Wiener Stadthalle και νέο κύμα αμφισβήτησης σε broadcasters και ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, με το Βέλγιο να ενημερώνει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να μην συμμετέχει του χρόνου!

Η  φλαμανδική δημόσια τηλεόραση VRT, δήλωσε ανοιχτά ότι είναι «απίθανο» να στείλει συμμετοχή στη Eurovision 2027 αν η EBU δεν αλλάξει στάση απέναντι στο θέμα του Ισραήλ και δεν επιτρέψει επίσημη ψηφοφορία μεταξύ των broadcasters για το αν πρέπει να συνεχίσει να συμμετέχει η χώρα στον διαγωνισμό. 

Η εκπρόσωπος της VRT, Γιασμίν Βαν ντερ Μπορτ δήλωσε ότι η EBU οφείλει να πάρει «ξεκάθαρη θέση απέναντι στον πόλεμο και τη βία» και να δημιουργήσει «διαφανές πλαίσιο συμμετοχής βασισμένο στα ανθρώπινα δικαιώματα».

Η τοποθέτηση αυτή θεωρείται εξαιρετικά σημαντική γιατί το Βέλγιο παραμένει ενεργό μέλος της Eurovision και δεν έχει αποχωρήσει, σε αντίθεση με άλλες χώρες που επέλεξαν μποϊκοτάζ πριν τον φετινό διαγωνισμό. Δηλαδή Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Ισλανδία και Σλοβενία.

Η Φινλανδία ζητάει αλλαγές στο televoting

Άλλες χώρες όπως η Φινλανδία, έθεσαν θέμα televoting, αμφισβητώντας ανοιχτά τον τρόπο λειτουργίας του στον διαγωνισμό. Σύμφωνα με ευρωπαϊκά δημοσιεύματα, η Yle ζητά επανεξέταση του συστήματος ώστε να αποφευχθεί «κατάχρηση» μέσω οργανωμένων online καμπανιών και κρατικής προώθησης ψήφων.

Τα ξένα ΜΜΕ κάνουν επίσης λόγο για «σχεδόν νίκη του Ισραήλ εξαιτίας του televoting.

«Oι broadcasters αμφισβητούν πλέον ανοιχτά το σύστημα ψηφοφορίας. H σχεδόν νίκη του Ισραήλ μέσω televoting λειτούργησε σαν καταλύτης για να ξεσπάσει η δυσαρέσκεια που υπήρχε ήδη από το 2025» τονίζει ο Guardian.

Ευρωβουλευτές ζητούν πλήρη στοιχεία της ψηφοφορίας, κατηγορούν το Ισραήλ για χειραγώγηση

H Euronews αποκάλυψε ότι ομάδα Ευρωπαίων ευρωβουλευτών ζητά από την EBU να δημοσιοποιήσει πλήρη στοιχεία της ψηφοφορίας, λόγω φόβων για «χειραγώγηση» και κρατικά οργανωμένες καμπάνιες υπέρ του Ισραήλ.

Η Le Monde χαρακτήρισε τη Eurovision 2026 «διοργάνωση σκιασμένη από πολιτική κρίση», ενώ έκανε λόγο για πρωτοφανή ένταση, διαδηλώσεις και πιέσεις προς την EBU.

Άρχισε το… σκληρό ροκ: Ο Γεωργιάδης την «πέφτει» στον Αυγερινό για τα «χιλιάδες bots» για τα Τέμπη

Εύβοια: Συναγερμός στις Αρχές, χάθηκαν τα ίχνη 3 περιπατητών

Live η φιέστα της ΑΕΚ για τον τίτλο στην Super League

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-2: «Αυτοκτόνησε» ο «δικέφαλος του βορρά» και θα παίξει στο Europa

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: Γλυκιά ισοπαλία και… Champions League για τους Πειραιώτες

Eurovision 2026: Νικήτρια η Βουλγαρία - 10η η Ελλάδα με τον Akylas, 19η η Κύπρος

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν στην Πλάκα

Η Allwyn μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία και μετατρέπει το ελληνικό υποκατάστημα σε Α.Ε.

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ - Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Άρχισε το… σκληρό ροκ: Ο Γεωργιάδης την «πέφτει» στον Αυγερινό για τα «χιλιάδες bots» για τα Τέμπη

Εύβοια: Συναγερμός στις Αρχές, χάθηκαν τα ίχνη 3 περιπατητών

Live η φιέστα της ΑΕΚ για τον τίτλο στην Super League

