Eurovision: Βουλγαρία, Πολωνία ψήφισε η Ελλάδα, πέρα από τη… συνήθη Κύπρο – Σε ποιες χώρες έδωσε βαθμούς

Συνέβαλε και η Ελλάδα στη νίκη της Βουλγαρίας και της Dara.

Το ελληνικό κοινό στο televoting Eurovision έδωσε τη δεύτερη θέση στο νικητήριο τραγούδι του διαγωνισμού – σημαντικότατη επιλογή, αν αναλογιστεί κανείς ότι η Κύπρος έχει πάντα καπαρωμένη την πρώτη θέση των προτιμήσεων.

Τρίτη ήρθε η Αλβανία, τέταρτη η Ιταλία και πέμπτη η Ρουμανία – γενικώς προτιμήσαμε γείτονες.

Η ελληνική επιτροπή είχε τη Βουλγαρία στην πέμπτη θέση, επιλέγοντας την Πολωνία στη δεύτερη και τη Γαλλία στην Τρίτη, με την Αυστραλία τέταρτη.

Το «κοινό» έδωσε και 5 βαθμούς στο Ισραήλ, αν και η επιτροπή που έχει κανονικά μουσικά κριτήρια δεν το έβαλε καν στη δεκάδα.

Η ψηφοφορία του κοινού:

Κύπρος – 12 βαθμοί

Βουλγαρία – 10 βαθμοί

Αλβανία – 8 βαθμοί

Ιταλία – 7 βαθμοί

Ρουμανία – 6 βαθμοί

Ισραήλ – 5 βαθμοί

Μολδαβία – 4 βαθμοί

Αυστραλία – 3 βαθμοί

Γαλλία – 2 βαθμοί

Κροατία – 1 βαθμός

Η βαθμολογία από την ελληνική επιτροπή:

Κύπρος – 12 βαθμοί

Πολωνία – 10 βαθμοί

Γαλλία – 8 βαθμοί

Αυστραλία – 7 βαθμοί

Βουλγαρία – 6 βαθμοί

Σερβία – 5 βαθμοί

Κροατία – 4 βαθμοί

Μολδαβία – 3 βαθμοί

Ρουμανία – 2 βαθμοί

Αλβανία – 1 βαθμός

