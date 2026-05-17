17.05.2026 09:51

Eurovision: Βουλγαρία, Πολωνία ψήφισε η Ελλάδα, πέρα από τη… συνήθη Κύπρο – Σε ποιες χώρες έδωσε βαθμούς

Συνέβαλε και η Ελλάδα στη νίκη της Βουλγαρίας και της Dara.

Το ελληνικό κοινό στο televoting Eurovision έδωσε τη δεύτερη θέση στο νικητήριο τραγούδι του διαγωνισμού – σημαντικότατη επιλογή, αν αναλογιστεί κανείς ότι η Κύπρος έχει πάντα καπαρωμένη την πρώτη θέση των προτιμήσεων.

Τρίτη ήρθε η Αλβανία, τέταρτη η Ιταλία και πέμπτη η Ρουμανία – γενικώς προτιμήσαμε γείτονες.

Η ελληνική επιτροπή είχε τη Βουλγαρία στην πέμπτη θέση, επιλέγοντας την Πολωνία στη δεύτερη και τη Γαλλία στην Τρίτη, με την Αυστραλία τέταρτη.

Το «κοινό» έδωσε και 5 βαθμούς στο Ισραήλ, αν και η επιτροπή που έχει κανονικά μουσικά κριτήρια δεν το έβαλε καν στη δεκάδα.

Η ψηφοφορία του κοινού:

Κύπρος – 12 βαθμοί

Βουλγαρία – 10 βαθμοί

Αλβανία – 8 βαθμοί

Ιταλία – 7 βαθμοί

Ρουμανία – 6 βαθμοί

Ισραήλ – 5 βαθμοί

Μολδαβία – 4 βαθμοί

Αυστραλία – 3 βαθμοί

Γαλλία – 2 βαθμοί

Κροατία – 1 βαθμός

Η βαθμολογία από την ελληνική επιτροπή:

Κύπρος – 12 βαθμοί

Πολωνία – 10 βαθμοί

Γαλλία – 8 βαθμοί

Αυστραλία – 7 βαθμοί

Βουλγαρία – 6 βαθμοί

Σερβία – 5 βαθμοί

Κροατία – 4 βαθμοί

Μολδαβία – 3 βαθμοί

Ρουμανία – 2 βαθμοί

Αλβανία – 1 βαθμός

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

