«Ηρεμία πριν την καταιγίδα»: Το μήνυμα ΑΙ Τραμπ στο Ιράν και η απόφαση τις «επόμενες ώρες»

Μπροστά σε μία από τις κρισιμότερες αποφάσεις των τελευταίων ημερών βρίσκεται ο πρόεδρος Τραμπ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα κορυφαίων αμερικανικών μέσων ενημέρωσης (συμπεριλαμβανομένων και των New York Times), τις «επόμενες ώρες» θα αποφασίσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξαπολύσουν νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν ή όχι.

Οι διπλωματικές επαφές για κατάπαυση της σύγκρουσης και περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος παραμένουν χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, ενώ η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα, εντείνοντας τους φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν πραγματοποιεί αιφνιδιαστική διήμερη επίσκεψη στην Τεχεράνη, επιχειρώντας -σύμφωνα με διπλωματικές πηγές- να λύση για διέξοδο από την κρίση.

Αφού διαμήνυσε πως αν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συμφωνία, η περίοδος για το Ιράν θα είναι «πολύ δύσκολη περίοδος», ο Τραμπ έστειλε νέο μήνυμα με μια ανάρτηση ΑΙ.

Στην ανάρτησή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε μια εικόνα που έχει δημιουργηθεί με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και φέρει τη λεζάντα: «Ηρεμία πριν από την καταιγίδα».

«Μόνο όσοι συνεργάζονται με το Ιράν θα επωφεληθούν»

Ο ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγκσί, δήλωσε την Παρασκευή ότι η κυβέρνησή του έλαβε μηνύματα από την κυβέρνηση Τραμπ που υποδηλώνουν προθυμία για νέες συνομιλίες, αλλά προειδοποίησε ότι παραμένει η «δυσπιστία» ως προς τις πραγματικές προθέσεις της Ουάσιγκτον.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν δύο φορές στο Ιράν κατά τη διάρκεια προηγούμενων διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Παράλληλα, η Τεχεράνη προαναγγέλλει νέο μηχανισμό διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, με τον επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου να προειδοποιεί ότι «μόνο όσοι συνεργάζονται με το Ιράν θα επωφεληθούν», σε μία δήλωση που ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα πίεσης προς τη διεθνή κοινότητα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford (CVN-78) επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες ύστερα από αποστολή 326 ημερών- τη μακροβιότερη στην ιστορία του αμερικανικού ναυτικού, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Κι όλα αυτά, ενώ οι συγκρούσεις συνεχίζονται και στον Λίβανο, όπου η Χεζμπολάχ «απάντησε» με σμήνος μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον βάσης των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ενώ ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στην Tyre και τη Nabatieh.

Διαβάστε επίσης:

Καναδάς: Επιβάτης του MV Hondius βρέθηκε θετικός στον χανταϊό

Πτήση της Qantas εκτράπηκε στην Ταϊτή, επειδή επιβάτης δάγκωσε μέλος του πληρώματος

Κροατία: Εκτός πίστας Airbus με 130 επιβάτες, «γλίστρησε» στον διάδρομο απογείωσης – Κόβει την ανάσα το σκηνικό (Video)



