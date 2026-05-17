Ο Τραμπ απειλεί, το Ιράν δεν υποχωρεί: Στην Τεχεράνη ο Πακιστανός υπ. Εσωτερικών με στόχο νέες ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Με το διπλωματικό αδιέξοδο να παραμένει στη Μέση Ανατολή και τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί εκ νέου το Ιράν, ότι «αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα περάσουν πολύ δύσκολα», το Πακιστάν αναλαμβάνει μία φιλόδοξη διαμεσολαβητική προσπάθεια για να επαναληφθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες της Τεχεράνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών, Μόχσιν Νάκβι, έφτασε χθες βράδυ στην ιρανική πρωτεύουσα, «για να διευκολύνει», όπως ειπώθηκε τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Στην Τεχεράνη θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσημη επίσκεψη μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim και έγινε δεκτός από τον Ιρανό ομόλογό του Εσκαντάρ Μομενί.

Το ταξίδι αυτό πραγματοποιείται μόλις λίγες μέρες μετά την επίσκεψη στην Τεχεράνη του αρχηγού του πακιστανικού στρατού, του ισχυρού στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ.

Το Ισλαμαμπάντ δεν έχει εγκαταλείψει τον διαμεσολαβητικό ρόλο που παίζει όλο αυτό το διάστημα και μάλιστα τον περασμένο μήνα φιλοξένησε συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Η εκεχειρία, τα Στενά του Ορμούζ και ο Αραγτσί

Η εκεχειρία που ανακοινώθηκε στις 8 Απριλίου έβαλε σε μεγάλο βαθμό ένα τέλος στον πόλεμο, ο οποίος ξέσπασε από τα αμερικανικά και τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Ιράν συνεχίζει τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, διαταράσσοντας τις παγκόσμιες αγορές. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την πλευρά τους, συνεχίζουν τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν.

Να σημειωθεί ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε την Παρασκευή ότι η Τεχεράνη έλαβε μηνύματα από την αμερικανική κυβέρνηση που αναφέρουν ότι είναι πρόθυμη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις.

