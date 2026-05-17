ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 08:37
Ο Τραμπ απειλεί, το Ιράν δεν υποχωρεί: Στην Τεχεράνη ο Πακιστανός υπ. Εσωτερικών με στόχο νέες ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Με το διπλωματικό αδιέξοδο να παραμένει στη Μέση Ανατολή και τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί εκ νέου το Ιράν, ότι «αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα περάσουν πολύ δύσκολα», το Πακιστάν αναλαμβάνει μία φιλόδοξη διαμεσολαβητική προσπάθεια για να επαναληφθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες της Τεχεράνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών, Μόχσιν Νάκβι, έφτασε χθες βράδυ στην ιρανική πρωτεύουσα, «για να διευκολύνει», όπως ειπώθηκε τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Στην Τεχεράνη θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσημη επίσκεψη μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim και έγινε δεκτός από τον Ιρανό ομόλογό του Εσκαντάρ Μομενί.

Το ταξίδι αυτό πραγματοποιείται μόλις λίγες μέρες μετά την επίσκεψη στην Τεχεράνη του αρχηγού του πακιστανικού στρατού, του ισχυρού στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ.

Το Ισλαμαμπάντ δεν έχει εγκαταλείψει τον διαμεσολαβητικό ρόλο που παίζει όλο αυτό το διάστημα και μάλιστα τον περασμένο μήνα φιλοξένησε συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Η εκεχειρία, τα Στενά του Ορμούζ και ο Αραγτσί

Η εκεχειρία που ανακοινώθηκε στις 8 Απριλίου έβαλε σε μεγάλο βαθμό ένα τέλος στον πόλεμο, ο οποίος ξέσπασε από τα αμερικανικά και τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Ιράν συνεχίζει τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, διαταράσσοντας τις παγκόσμιες αγορές. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την πλευρά τους, συνεχίζουν τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν.

Να σημειωθεί ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε την Παρασκευή ότι η Τεχεράνη έλαβε μηνύματα από την αμερικανική κυβέρνηση που αναφέρουν ότι είναι πρόθυμη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις.

Καιρός: Πού θα τα κάνει και σήμερα «μούσκεμα» – Βροχερός και από Δευτέρα

Κροατία: Εκτός πίστας Airbus με 130 επιβάτες, «γλίστρησε» στον διάδρομο απογείωσης – Κόβει την ανάσα το σκηνικό (Video)

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

«Έδωσα το 100% του εαυτού μου, αλλά πάλι… κουβά»: Οι πρώτες δηλώσεις του Ακύλα για τη 10η θέση

«Κόκκινο» στα προϊόντα κάνναβης: Αποσύρονται από περίπτερα και μίνι μάρκετ, ανακοίνωσε ο Γεωργιάδης

Eurovision 2026: Νικήτρια η Βουλγαρία - 10η η Ελλάδα με τον Akylas, 19η η Κύπρος

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν στην Πλάκα

Η Allwyn μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία και μετατρέπει το ελληνικό υποκατάστημα σε Α.Ε.

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ - Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

Eurovision 2026: Live ο τελικός της Βιέννης - Νικήτρια η Βουλγαρία, στη 10η θέση ο Akylas, 19η η Κύπρος

