Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους του Λονδίνου: Ταυτόχρονες πορείες ακροδεξιών και φιλοπαλαιστινίων (Video)

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν σήμερα Σάββατο (16/5) το κεντρικό Λονδίνο συμμετέχοντας σε δύο μεγάλες, αντίθετες πορείες που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα.

Η πορεία «Ενώστε το Βασίλειο» (Unite the Kingdom) διοργανώθηκε από τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον, με τις αρχές να υπολογίζουν τη συμμετοχή σε περίπου 50.000 άτομα. Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν από το Kingsway με κατεύθυνση την Parliament Square, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τη μετανάστευση.

Thousands of British patriots filled the streets of London as the movement continues to grow.



The aerial shots speak for themselves the media can’t ignore it anymore 🔥 pic.twitter.com/N7jjh3rMjr — MAGA RESET INITIATED (@ResetInitiated) May 16, 2026

Περισσότεροι από 4.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην πρωτεύουσα και διαχειρίζονται μια λεγόμενη «αποστειρωμένη ζώνη» για να αποφευχθούν οι συγκρούσεις μεταξύ των δύο πορειών με τους αστυνομικούς να έχουν στη διάθεσή τους drones, αστυνομικά άλογα και σκύλους, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται και τεθωρακισμένα οχήματα.

Εκτος όμως από τις διαμαρτυρίες, δεκάδες χιλιάδες οπαδοί του ποδοσφαίρου κατευθύνονται στο στάδιο Γουέμπλεϊ για τον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας το Σάββατο το απόγευμα.

Η πορεία «Ενώστε το βασίλειο»

Οι διαδηλωτές που συμμετείχαν στην πορεία «Ενώστε το Βασίλειο» συγκεντρώθηκαν στο Κίνγκσγουεϊ, προτού κατευθυνθούν στο Γουάιτχολ και σε συγκέντρωση στην πλατεία του Κοινοβουλίου.

Πολλοί κυμάτιζαν σημαίες της Ένωσης και ακούγονταν συνθήματα όπως θέλουμε να φύγει ο Στάρμερ.

🚨BREAKING🚨- London 🇬🇧



Hundreds of thousands of people have now descended on central London demanding we end mass migration in the west.

The Brits have fighting back 💪🏻 pic.twitter.com/gTkVwh8r7H May 16, 2026

Οι διαδηλωτές φορούσαν κόκκινα καπέλα με το σύνθημα «Κάντε την Αγγλία ξανά μεγάλη» ενώ είχαν στους ώμους τους την βρετανική σημαία.

Οι διαδηλωτές είχαν ένα ευρύ φάσμα απόψεων – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θέλουν να δουν το τέλος της σημερινής κυβέρνησης, και άλλων που πιστεύουν ότι οι λευκοί, και ιδιαίτερα η λευκή εργατική τάξη, υφίστανται διακρίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα.

Η φιλοπαλαιστινιακή πορεία

Η ξεχωριστή φιλοπαλαιστινιακή πορεία, για τον εορτασμό της Ημέρας Νάκμπα, ξεκίνησε από το Κένσινγκτον, προτού κατευθυνθεί στην πλατεία Γουότερλου μέσω Πικαντίλι.

Η Ημέρα της Νάκμπα αναφέρεται στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων που έφυγαν ή εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια του πολέμου που ακολούθησε την ίδρυση του Ισραήλ το 1948-49.

Οι συγκεντρωμένοι πολλοί από τους οποίους φορούσαν κεφίγιες, που θεωρούνταν σύμβολο αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους, κρατούσαν σημαίες και πανό με συνθήματα όπως «συντρίψτε την ακροδεξιά» και «Ελευθερώστε τους Παλαιστίνιους ομήρους».

“Israel Is A Terrorist State!”



London stands loud and unignorable, thousands marching for Palestine, refusing silence in the face of injustice.



Free Free Palestine 🇵🇸 pic.twitter.com/A5RV5tWzVl — Save Our Citizenships 🔻 (@LetsStopC9) May 16, 2026

Στα 4,5 εκατομμύρια λίρες το κόστος της επιχείρησης

Πριν από τις πορείες, ο Αναπληρωτής Επίτροπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Τζέιμς Χάρμαν, δήλωσε ότι η επιχείρηση αστυνόμευσης θα κοστίσει στην αστυνομία 4,5 εκατομμύρια λίρες.

Η αστυνομία δήλωσε ότι μέχρι στιγμής είχαν γίνει 11 συλλήψεις.

Today the voices of division will be loud.



They don't speak for the country I know, one that belongs to all of us.



That's our Britain. A Britain worth fighting for.https://t.co/hjMYNOJYHP — Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 16, 2026

Σε δήλωσή του την Παρασκευή, ο Σερ Κιρ Στάρμερ ανέφερε: «Δίνουμε μάχη για την ψυχή αυτής της χώρας και η πορεία «Ενώστε το Βασίλειο» αυτό το Σαββατοκύριακο αποτελεί μια έντονη υπενθύμιση για το τι ακριβώς αντιμετωπίζουμε».

«Οι διοργανωτές του υποδαυλίζουν μίσος και διχασμό, απλά και ξεκάθαρα. Θα εμποδίσουμε όσους εισέρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και επιδιώκουν να υποκινήσουν μίσος και βία.»

«Όποιος θέλει να προκαλέσει χάος στους δρόμους μας, να εκφοβίσει ή να απειλήσει οποιονδήποτε, μπορεί να περιμένει ότι θα αντιμετωπίσει την πλήρη ισχύ του νόμου».

Σε ανάρτησή του εξάλλου στο X το Σάββατο το πρωί πρόσθεσε: «Σήμερα οι φωνές της διχόνοιας θα είναι δυνατές. Δεν μιλούν εκ μέρους της χώρας που γνωρίζω, μιας χώρας που ανήκει σε όλους μας.»

«Αυτή είναι η Βρετανία μας. Μια Βρετανία για την οποία αξίζει να αγωνιστούμε.»

Διαβάστε επίσης:

Ταϊλάνδη: Ταυτοποιήθηκε ο μεγαλύτερος δεινόσαυρος της Νοτιοανατολικής Ασίας

Το Ισραήλ ανακοίνωσε νέα πλήγματα στο νότιο Λίβανο, παρά την παράταση της «εκεχειρίας»

Πάπας Λέων ΙΔ: Επίσημη επίσκεψη στο Παρίσι από τις 25 έως τις 28 Σεπτεμβρίου

