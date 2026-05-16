ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 17:50
16.05.2026 15:36

Πάπας Λέων ΙΔ: Επίσημη επίσκεψη στο Παρίσι από τις 25 έως τις 28 Σεπτεμβρίου

Ο Πάπας Λέων ΙΔ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο Παρίσι από τις 25 έως τις 28 Σεπτεμβρίου. Είναι το πρώτο επίσημο ταξίδι Πάπα στη Γαλλία μετά την τελευταία επίσκεψη του Βενέδικτου ΙΣΤ΄ το 2008.

Ο γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, με ανάρτηση του στο διαδίκτυο εξέφρασε την χαρά του για την επισημοποίηση, από το Βατικανό, του ταξιδιού του Πάπα στη Γαλλία. «Αυτή η επίσκεψη είναι τιμή για τη χώρα μας, χαρά για τους καθολικούς και μία μεγάλη στιγμή ελπίδας για όλους» έγραψε ο γάλλος πρόεδρος, ο οποίος είχε προσκαλέσει τον Πάπα να επισκεφτεί το Παρίσι στις 10 Απριλίου, οπότε επισκέφτηκε το Βατικανό.

Ο αμερικανός ποντίφικας, γεννημένος στο Σικάγο, έχει μια γιαγιά από την πλευρά του πατέρα του γαλλικής καταγωγής και δεσμούς με τη Γαλλία από την πλευρά της μητέρας του.

Στο Παρίσι θα τελέσει Λειτουργία και θα επισκεφθεί επίσης την UNESCO. Γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το Βατικανό αποφάσισε να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του ποντίφικα στο Παρίσι το Σεπτέμβριο για δύο λόγους: Πρώτον διότι δεν συνηθίζεται Πάπας να επισκέπτεται χώρες έξι μήνες πριν από σημαντική εκλογική αναμέτρηση και δεύτερον λόγω της ασάφειας που υπάρχει στη Γαλλία ως προς το ποιος θα είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών που θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

Η γαλλική περιοδεία θα είναι η δεύτερη επίσκεψη του Πάπα σε μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα μετά την Ισπανία (μεταξύ 6 και 12 Ιουνίου). Ο Λέων ΙΔ΄ είχε προηγουμένως πραγματοποιήσει ένα σύντομο ταξίδι στο Μονακό στις 28 Μαρτίου. Ο Πάπας Φραγκίσκος (1936-2025) είχε πατήσει το πόδι του σε γαλλικό έδαφος τρεις φορές, χωρίς ωστόσο οι επισκέψεις αυτές να έχουν επίσημο χαρακτήρα. Κατά τη δωδεκαετή θητεία του (2013-2025), είχε ταξιδέψει στο Στρασβούργο το 2014, στη Μασσαλία το 2023 και στο Αζαξιό της Κορσικής τον Δεκέμβριο του 2024.

