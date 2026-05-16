ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 17:50
16.05.2026 16:10

Ιστορικό ρεκόρ στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου του κόσμου – Τα NEV ξεπέρασαν το 60% των ταξινομήσεων

Η αγορά αυτοκινήτου στην Κίνα αλλάζει με ρυθμούς που δύσκολα μπορεί να ακολουθήσει η υπόλοιπη υφήλιος.

Τον Απρίλιο του 2026, τα λεγόμενα NEV (New Energy Vehicles), δηλαδή τα αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα, έφτασαν στο ιστορικό υψηλό του 61,4% των συνολικών πωλήσεων επιβατικών αυτοκινήτων στη χώρα.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που το ποσοστό ξεπερνά το «φράγμα» του 60%, επιβεβαιώνοντας τη σαρωτική μετάβαση της κινεζικής αγοράς προς την ηλεκτροκίνηση.

Άνοδος για NEV, «κατάρρευση» για τα θερμικά

Την ίδια στιγμή, τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης δείχνουν να χάνουν έδαφος με δραματικό ρυθμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της China Passenger Car Association (CPCA), οι πωλήσεις των θερμικών μοντέλων περιορίστηκαν στις 530.000 τον Απρίλιο, σημειώνοντας πτώση 37% σε σχέση με πέρυσι και 33% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Η ίδια η CPCA χαρακτήρισε την κατάσταση ως «κατάρρευση».

Συνολικά, οι λιανικές πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων στην Κίνα έφτασαν τα 1,384 εκατομμύρια οχήματα, αριθμός μειωμένος κατά 21,5% σε ετήσια βάση. Παρ’ όλα αυτά, τα ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά κράτησαν την αγορά όρθια, με 849.000 ταξινομήσεις μέσα στον μήνα.

Χαρακτηριστικό είναι το πως μονάχα ένα θερμικό μοντέλο φιγουράρει στο top10 του Απριλίου, κι αυτό ήταν το Geely Binyue (Coolray εκτός Κίνας).

Αυτά ήταν τα 10 μοντέλα με τις περισσότερες πωλήσεις στην Κίνα τον Απρίλιο:

Geely Xingyuan (Geely Galaxy EX2): 34,727 κομμάτια
Xiaomi SU7: 26,826 κομμάτια
Tesla Model Y: 22,990 κομμάτια
Li Auto i6: 21,024 κομμάτια
Changan Qiyuan (Nevo) Q05: 15,814 κομμάτια
BYD Sealion 06 EV: 15,659 κομμάτια
BYD Yuan Up: 15,658 κομμάτια
Geely Coolray (ICE): 14,923 κομμάτια
Leapmotor A10: 14,372 κομμάτια
BYD Dolphin: 14,218 κομμάτια
Η εικόνα αυτή δείχνει ξεκάθαρα πως η κινεζική αγορά αφήνει πίσω της τα παραδοσιακά θερμικά μοντέλα με ταχύτητα που μέχρι πριν λίγα χρόνια φάνταζε αδιανόητη.

Τι κρατάμε:
Νέο ρεκόρ πωλήσεων για τα NEV στην Κίνα
Ηλεκτρικά και plug-in ξεπέρασαν το 60% των πωλήσεων τον Απρίλιο
Κατάρρευση για τα θερμικά, με μόλις ένα στο top10
Οι κινέζοι αγορά στρέφεται στην ηλεκτροκίνηση με ρυθμούς ρεκόρ

Πηγή: Carnewschina.com

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

