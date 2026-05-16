Ταϊλάνδη: Ταυτοποιήθηκε ο μεγαλύτερος δεινόσαυρος της Νοτιοανατολικής Ασίας

Η ανακάλυψη οστών σε μια λίμνη στην Ταϊλάνδη πριν από μια δεκαετία οδήγησε στην ταυτοποίηση ενός νέου είδους δεινοσαύρου τεραστιου μεγέθους.

Ονομάστηκε Nagatitan chaiyaphumensis από ερευνητές στην Ταϊλάνδη και το Λονδίνο και είναι ο μεγαλύτερος δεινόσαυρος που έχει ποτέ ανακαλυφθεί στη Νοτιοανατολική Ασία.

A giant new dinosaur species has been identified from fossils discovered in Thailand.



Named the “Nagatitan,” it is believed to be the largest dinosaur ever found in Southeast Asia, weighing around 27 tonnes and stretching nearly 27 meters long. Scientists say this dino lived… pic.twitter.com/rPwDGNiE0f — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) May 14, 2026

Ζύγιζε περίπου 27 τόνους και είχε μήκος περίπου 27 μέτρα σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Scientific Reports την Πέμπτη.

Για να κατανοήσει κανείς το μέγεθός του, ένας μεγάλος Tyrannosaurus rex ζύγιζε μεταξύ 4-6 τόνων και είχε μήκος πάνω από 12 μέτρα. Ο Nagatitan chaiyaphumensis ανήκε σε μια ομάδα δεινοσαύρων γνωστή ως σαυρόποδα (sauropods), που ήταν τα μεγαλύτερα ζώα που περπάτησαν ποτέ στη γη. Μεταξύ αυτών των φυτοφάγων δεινοσαύρων, με μακρύ λαιμό, χοντρά πόδια και με μεγάλο στομάχι ήταν οι Diplodocus και Brontosaurus.

Δεν έχουμε πολλά δείγματα τέτοιου μεγέθους στην Ταϊλάνδη, δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και παλαιοντολόγος Thitiwoot Sethapanichsakul, στο University College London, στο CNN την Παρασκευή.

O δεινόσαυρος είναι περίπου διπλάσιος σε μέγεθος από ένα άλλο γνωστό είδος σαυρόποδου στην Ταϊλάνδη.

