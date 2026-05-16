Survivor: Η πρώτη ανάρτηση του Σταύρου Φλώρου μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του

Την πρώτη του ανάρτηση έκανε ο Σταύρος Φλώρος που τραυματίστηκε στο Survivor. Ο παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης βρίσκεται ακόμη στο νοσοκομείο και αναμένεται να μεταφερθεί στο Μαϊάμι σε στρατιωτικό νοσοκομείο για την αποκατάστασή του.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, ο Σταύρος Φλώρος υπέστη ένα σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια ψαρέματος όπου το αριστερό του πόδι ακρωτηριάστηκε ενώ οι γιατροί δίνουν μάχη να σώσουν και το δεξί.

Η ανάρτησή του στο Instagram

«Η δύναμη και η αγάπη που έχει λάβει από όλους είναι απίστευτη. Τα μηνύματα ατελείωτα, τα λόγια πραγματικά περισσεύουν. Πώς γίνεται κάποιος να μην χαμογελάει με όλα αυτά. Δυστυχώς δεν νομίζω πως είναι εφικτό να απαντήσω όλα αυτά τα μηνύματα, οπότε ανεβάζω αυτό το στόρι για να σας ευχαριστήσω όλους.

Σας ζητάω από τα βάθη της καρδιάς μου να κάνετε μια προσευχή για εμένα ώστε να συνεχίσουν να πηγαίνουν τα πράγματα καλά».

