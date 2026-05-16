Τραβόλτα μετά την απονομή Χρυσού Φοίνικα: «Δεν έχω νιώσει μεγαλύτερη περηφάνια για ένα βραβείο!»

Την περηφάνια του για την τιμητική απονομή Χρυσού Φοίνικα στο 79ο Φεστιβάλ Καννών εξέφρασε με ανάρτησή του στα social media ο Τζον Τραβόλτα.

«Δεν έχω νιώσει ποτέ μεγαλύτερη περηφάνια για ένα βραβείο! Για μένα, ο Χρυσός Φοίνικας των Καννών αντιπροσώπευε πάντα την τέχνη στην πιο υψηλή της μορφή. Είναι μια εμπειρία που με γεμίζει βαθιά ταπεινότητα», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram, εκφράζοντας την περηφάνια του.

Ο ηθοποιός βρέθηκε στο φεστιβάλ για την πρεμιέρα του σκηνοθετικού του ντεμπούτου, της ταινίας «Propeller One-Way Night Coach». Ωστόσο, οι διοργανωτές του επεφύλασσαν μία έκπληξη με την απρόσμενη διάκριση που τον άφησε άφωνο.



«Αυτό είναι πέρα από το Όσκαρ», είπε τη στιγμή που έλαβε το βραβείο για το σύνολο της καριέρας του, ενώ προσπαθούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. «Τι έκπληξη. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι το τελευταίο πράγμα που περίμενα», αναφώνησε στα γαλλικά, ενώ ο κόσμος τον αποθέωνε.

John Travolta cries as he accepts his surprise Palme d’Or at #Cannes: “This is beyond the Oscar”https://t.co/K2FMG42GC1 pic.twitter.com/bFdbEkj0Np May 15, 2026

«Μου είπες ότι θα είναι μια ξεχωριστή βραδιά, αλλά δεν ήξερα ότι θα σημαίνει κάτι τέτοιο», συνέχισε απευθυνόμενος στον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, Τιερί Φρεμώ, με τον Φρεμώ να απαντά χαμογελώντας: «Εμείς το ξέραμε».

«Ήμουν ήδη ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ. Δεν περίμενα ποτέ αυτό», πρόσθεσε ο Τζον Τραβόλτα.

Διαβάστε επίσης:

Συρίγος κατά Λιάγκα: «Θα αντιδρούμε σε όποιον κάνει αυτή την ξεφτίλα!» (Video)

Ο Μάθιου Μακόναχι αυτοεξορίστηκε από το Χόλιγουντ και έζησε στο Περού ως «Ματέο» για 22 ημέρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Κάννες: Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στον Τζον Τραβόλτα (Video)



