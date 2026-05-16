Συρίγος κατά Λιάγκα: «Θα αντιδρούμε σε όποιον κάνει αυτή την ξεφτίλα!» (Video)

Αυστηρή κριτική στον Γιώργο Λιάγκα για την ερώτηση που έκανε στον Άδωνι Γεωργιάδη για τη Μαρία Καρυστιανού και την ενασχόλησή της με την πολιτική άσκησε ο Νίκος Συρίγος.

Απαντώντας στην ερώτηση της Σίσσυς Χρηστίδου «γιατί νιώθει ο Γιώργος ότι τον κυνηγάνε και τον κράζουν όλοι;», ο δημοσιογράφος σχολίασε: «Θέλω να πω κάτι με απόλυτη ειλικρίνεια. Θα μας μιλήσει ο κος. Λιάγκας για την ταμπακιέρα; Η ταμπακιέρα είναι αν είπε πως η Μαρία Καρυστιανού, μια μάνα που της δολοφόνησαν το παιδί στα Τέμπη, εκμεταλλεύεται τη δολοφονία του παιδιού της και ρώτησε τον Άδωνι Γεωργιάδη, που προφανώς συμφωνούν. Για την ταμπακιέρα θα μιλήσουμε ή θα πούμε ότι ο Συρίγος είναι κομπλεξικός και η Χρηστίδου κομπλεξική, ο Λαζόπουλος εμμονικός; Για την ταμπακιέρα θα μιλήσουμε και για αυτά που λέμε τόσα χρόνια;».

«Η δράση ανήκει εξ’ ολοκλήρου σε εσάς»

«Εδώ λέμε για την αντίδραση. Εμείς κε. Λιάγκα αντιδρούμε σε αυτά που λέτε. Η δράση ανήκει εξ΄ολοκλήρου σε εσάς. Εσείς χρησιμοποιήσατε το ρήμα “εκμεταλλεύομαι” για μια γυναίκα που της δολοφόνησαν το παιδί στα Τέμπη. Κι εγώ έχω πολλές διαφωνίες για τον τρόπο που θέλει να πολιτευτεί η κα. Καρυστιανού, όμως, δεν θα πω ποτέ και δεν θα ρωτήσω κάποιον συνομιλητή μου ότι εκμεταλλεύτηκε η Μαρία Καρυστιανού τη δολοφονία του παιδιού της για να πολιτευτεί».

»Μην αξιολογείτε την αντίδρασή μας αλλά τη δράση σας. Για την ταμπακιέρα. Και μη βάζετε τους φίλους σας να λένε ότι είμαστε εμμονικοί και κομπλεξικοί, αλλά θα αντιδρούμε πάντα σε αυτή τη χυδαιότητα και ξεφτίλα, είτε λέγεται Λιάγκας αυτός που την κάνει είτε Πορτοσάλτε είτε Άδωνις Γεωργιάδης. Αυτό για να τα πούμε σοβαρά. Κι ό,τι άλλο θέλετε να πείτε, θα το πείτε όπως εγώ με το όνομά μου και με το όνομά σας όταν κάνετε κάτι. Αν έχει κάποιος τα κότσια, να βγούμε απέναντι», συνέχισε.

«Αυτά είναι κολπάκια τηλεοπτικά»

Αναφερόμενη στην ανάρτηση Λιάγκα, η παρουσιάστρια της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» σχολίασε: «Είσαι πολύ νέος στη δουλειά κι αυτό είναι το κόλπο. Δεν λέμε ονόματα, αλλά όλοι ξέρουμε ποιος είναι και δεν λέμε χαρακτηρισμούς αλλά χαρακτηρίζουμε την πράξη. Λέμε π.χ. γιατί βρίζετε τη Βάλια κι ότι και καλά πηγαίνω να την προστατεύσω και θυμίζω σε όλους ότι τη βρίζουν. Αυτά είναι κολπάκια τηλεοπτικά κι ο κόσμος το αντιλαμβάνεται πότε το παίζουν και γιατί».

»Έχω καταλάβει ότι ο Γιώργος Λιάγκας δεν είναι ιδιαίτερα δίπλα στη Μαρία Καρυστιανού και στην προσπάθειά της, οπότε δεν μου έχει προκαλέσει έκπληξη αυτή η ερώτηση στον Άδωνι Γεωργιάδη», κατέληξε.

