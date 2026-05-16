ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 15:19
16.05.2026 13:26

Συνέδριο ΝΔ – Γεωργιάδης: Μην τους αφήνετε να μας κάνουν bullying

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κατά της αντιπολίτευσης κινήθηκε η ομιλία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στο 16ο συνέδριο της ΝΔ.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχεδόν από την πρώτη στιγμή έκανε «κάλεσμα στα όπλα» προς τους υποστηρικτές της ΝΔ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δείτε μόνο ποιοι είναι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Όλοι απευθύνονται στο θυμικό των ανθρώπων, το πρωί μιλανε για τα Τέμπη, το βραδυ για τις υποκλοπές και ξανά μανά τα ίδια. Μόνο μιζέρια, μίρλα και καμιά πρόταση», προσθέτοντας ότι «10 κόμματα που ανταγωνίζονται το ένα το άλλο ποιος θα βρίσει περισσότερο».

«Μην τους φοβάστε, μην υποχωρείτε στο μπούλιγνκ, μη τους αφήνετε να μας κουνάνε το δάχτυλο», τόνισε, ενώ αναφερόμενος στο θέμα με το ακίνητο Ανδρουλάκη, που ανακίνησε ο ίδιος, υπογράμμισε ότι «έβγαλα το θέμα όχι για να φέρω τοξικότητα, αλλά γιατί πιστεύω ότι στους ανθρώπους πρέπει πάντα να φέρεσαι με τον τρόπο που σου φέρονται. Δεν μπορεί να μας κατηγορούν όλη μέρα ότι είμαστε κλέφτες, δολοφόνοι και εμείς να τους κοιταμε με απάθεια, όχι, θα τους πολεμήσουμε. Γι’ αυτό το έκανα, και δείτε τώρα σε τι πανικό βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρουλάκης δεν μπορούσε ουτε να μιλήσει».

Από εκεί και πέρα, ο υπουργός Υγείας, αφού ξεκαθάρισε ότι «μας λένε συντηρητικούς και εγώ προσωπικά δεν έχω καμιά αντίρτηση να με λένε. Επίτηδες εβαλα τη γραβάτα με τη σημαία και τον σταυρό», τόνισε ότι «αυτή η παράταξη προσφέρειτο στοίχημα για το μέλλον χωρίς να χάνουμε την ψυχή μας. Και αυτό είναι το στοίχημα για την Ευρώπη, θα είναι χριστιανική ή δεν θα ξέρει πού πηγαίνει; Και η Ελλάδα έχει μεγάλο ρόλο και σήμερα η Ελλάδα πρέπει να καθοδηγήσει τη Δύση και για να το κάνει πρέπει να έχει πολιτική σταθερότητα και για να το κάνει αυτό πρέπει να κερδίσουμε τις εκλογές».

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

