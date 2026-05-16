Ακρόπολη: Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο – «Καπνός» οι 4 δράστες

Στόχος τετραμελούς σπείρας διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα κοσμηματοπωλείο στην περιοχή της Ακρόπολης, με τους δράστες να αφαιρούν τιμαλφή μεγάλης αξίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στις 03:30 το πρωί επί της οδού Ροβέρτου Γκάλλι. Τέσσερα άγνωστα άτομα, προσέγγισαν το κατάστημα και παραβίασαν τα εξωτερικά προστατευτικά ρολά ασφαλείας. Στη συνέχεια, έσπασαν τη γυάλινή κεντρική πόρτα εισόδου και εισέβαλαν στο εσωτερικό.

Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, οι δράστες κατευθύνθηκαν στις προθήκες του καταστήματος, άρπαξαν κοσμήματα και τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Διαβάστε επίσης:

Μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή – Τα τελευταία δρομολόγια

Από τον παίκτη του Survivor μέχρι την Πρεζεράκου και τον Δοσούλα – Τα ελληνικά ατυχήματα με ταχύπλοα που σημάδεψαν ζωές

Δολοφονία η εξαφάνιση της 57χρονης στη Στούπα το 2017 – Διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον σύζυγό της (Video)

