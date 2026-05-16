Από τον παίκτη του Survivor μέχρι την Πρεζεράκου και τον Δοσούλα – Τα ελληνικά ατυχήματα με ταχύπλοα που σημάδεψαν ζωές

Το σοβαρό ατύχημα του παίκτη του Survivor Σταύρου Φλώρου, ο οποίος τραυματίστηκε από προπέλα σκάφους κατά τη διάρκεια ψαροντούφεκου στον Άγιο Δομίνικο, έφερε ξανά στην επιφάνεια μια σειρά από θαλάσσια ατυχήματα και δυστυχήματα που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα. Περιστατικά με ταχύπλοα που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οδήγησαν σε ακρωτηριασμούς, σοβαρότατους τραυματισμούς ακόμη και θανάτους.

Η πιο γνωστή υπόθεση των τελευταίων ετών είναι εκείνη της Έρρικα Πρεζεράκου, το καλοκαίρι του 2020 στην Κύθνο. Ήταν μεσημέρι της 7ης Αυγούστου όταν η γνωστή αθλήτρια επέβαινε σε ταχύπλοο σκάφος μαζί με φιλικά της πρόσωπα. Σύμφωνα με τη δικογραφία της υπόθεσης το σκάφος είχε αποπλεύσει από την Αγία Ειρήνη της Κύθνου με προορισμό κοντινή παραλία.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής και ενώ το ταχύπλοο είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, ο χειριστής πραγματοποίησε έναν επικίνδυνο και αιφνίδιο ελιγμό. Η Έρρικα Πρεζεράκου εκσφενδονίστηκε στη θάλασσα και βρέθηκε κάτω από τις προπέλες των δύο εξωλέμβιων μηχανών. Ο τραυματισμός της ήταν σοβαρός. Το δεξί της χέρι υπέστη εκτεταμένες κακώσεις, ενώ ένα δάχτυλο ακρωτηριάστηκε πλήρως. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κύθνου και στη συνέχεια με ελικόπτερο στην Αθήνα και στο ΚΑΤ, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Ακολούθησαν αλλεπάλληλα χειρουργεία και πολύμηνη αποκατάσταση.

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με την ίδια να υποστηρίζει ότι ο τραυματισμός της προκλήθηκε από επικίνδυνο χειρισμό του σκάφους.

To ατύχημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο

Πολλά χρόνια πριν από το ατύχημα της Πρεζεράκου, ένα άλλο περιστατικό είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο. Τον Αύγουστο του 1994, ο τότε 10χρονος Βασίλης Δοσούλας βρισκόταν με τον πατέρα και τον θείο του σε ψαρόβαρκα ανοιχτά στο Τολό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, ένα ιπτάμενο δελφίνι κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα προς το σημείο όπου ψάρευαν.

Η σύγκρουση έγινε μέσα σε δευτερόλεπτα. Οι έλικες του υδροπτέρυγου τραυμάτισαν βαρύτατα τον μικρό Βασίλη, ακρωτηριάζοντας τα δύο πόδια του και το δεξί του χέρι. Ακολούθησε επιχείρηση για τον εντοπισμό των μελών του παιδιού μέσα στη θάλασσα, ενώ μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο. Οι γιατροί κατάφεραν να συγκολλήσουν το χέρι του, ενώ ακολούθησαν δεκάδες επεμβάσεις και μακρά περίοδος αποκατάστασης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Από τα πλέον γνωστά περιστατικά των τελευταίων ετών είναι και εκείνο που σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2019 στη Σκιάθο. Ένας 64χρονος ψαροντουφεκάς βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή Τσουγκριά όταν φουσκωτό ταχύπλοο πέρασε από πάνω του. Σύμφωνα με τα στοιχεία ο άνδρας είχε σημαδούρα, ωστόσο ο χειριστής του σκάφους δεν τον αντιλήφθηκε. Η προπέλα τον χτύπησε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Ο χειριστής συνελήφθη από το Λιμεναρχείο Σκιάθου.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 9 Αυγούστου 2019, ακόμη ένα περιστατικό με ταχύπλοο σημειώθηκε στην Αττική. Στην 3η Μαρίνα Γλυφάδας, λουόμενος τραυματίστηκε όταν σκάφος που εισερχόταν στον χώρο της μαρίνας τον χτύπησε ενώ βρισκόταν στο νερό. Ο άνδρας υπέστη τραύματα σε άκρα και θώρακα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Οι τραγωδίες της Χαλκιδικής και της Σαμοθράκης

Το καλοκαίρι του 2021 σημειώθηκε μία ακόμη τραγωδία, αυτή τη φορά στη Χαλκιδική. Στην περιοχή Διάπορος, κοντά στη Σιθωνία, 26χρονος λουόμενος τραυματίστηκε θανάσιμα από προπέλα σκάφους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν γίνει τότε γνωστά, ο νεαρός βρισκόταν στο νερό κοντά σε ενοικιαζόμενο σκάφος όταν χτυπήθηκε από την προπέλα. Τα τραύματα στο κεφάλι και στον λαιμό ήταν θανατηφόρα.

Σοβαρό θαλάσσιο δυστύχημα καταγράφηκε και το καλοκαίρι του 2024 στη Σαμοθράκη. Ένας 44χρονος ψαροντουφεκάς εντοπίστηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της Καμαριώτισσας. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι είχε χτυπηθεί από προπέλα ταχύπλοου στο κεφάλι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο άνδρας βρισκόταν στο νερό όταν πέρασε από πάνω του διερχόμενο σκάφος.

