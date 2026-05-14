ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 17:18
Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

Στο νησί του επέστρεψε την Τετάρτη ο μικρός Νικόλας από τα Μαριτσά της Ρόδου, έχοντας βγει νικητής από τη μάχη του με τον καρκίνο και ενώ τους τελευταίους 12 μήνες νοσηλευόταν στην ογκολογική μονάδα του νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Συγγενείς και φίλοι τον υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο της Ρόδου με μπαλόνια, αγκαλιές, χαμόγελα και έναν… Spiderman.

Το συγκινητικό βίντεο δημοσίευσε η εταιρία ‘fantasticoupolimascotrhodes‘ στα μεσα κοινωνικης δικτύωσης.

@argirogini Η ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Ο ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΣΕ♥️Κ ΝΑΙ !!! ΒΓΗΚΕ ΝΙΚΗΤΗΣ💪❤️🙏Η ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΜΩΣΕ ΞΑΝΑ ΜΕ ΟΛΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ….ΣΤΙΓΜΕΣ ΧΑΡΑΣ…ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗΣ..ΔΑΚΡΥΑ ΧΑΡΑΣ…@Marilena Saxini ΟΣΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ …ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΝΑ ΠΩ..ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΞΗ ΠΟΥ ΚΑΝΟΝΗΣΕΣ ♥️ΕΙΝΑΙ ΤΙΜΗ ΜΟΥ ΠΟΥ ΗΜΟΥΝ ΕΚΕΙ Κ ΕΙΧΑ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩ ΕΝΑΝ ΤΟΣΟ ΔΥΝΑΤΟ ΗΡΩΑ! ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΔΥΝΑΤΟ ΠΑΙΔΙ ❤️ΕΥΧΗ ΜΟΥ????ΥΓΕΙΑ..ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ… ΜΟΝΟ ΧΑΜΟΓΕΛΑ Κ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΠΟ ΕΔΩ Κ ΠΕΡΑ ❤️ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ ΜΑΣ ❤️❤️ ❤️❤️@tsampikavonakh @eutuxia_oikonomidi ♬ A Thousand Years（舒适版） – Andree Son

Στη συνέχεια ο μικρός Νικόλας  γύρισε στα Μαριτσά όπου τον περίμενε ακόμα μια έκπληξη από τους συμμαθητές του οι οποίοι τον υποδέχθηκαν με πανό που έγραφαν «Μας έλειψες», «Σ’αγαπάμε».

Η μητέρα του Νικολά κα. Βούλα Γιαννά σέ δηλώσεις της στο lindosnews.gr αναφέρει:

«Θέλω αρχικά να ευχαριστήσω την γιατρό κα. Αγγελική Καράγιαννη στο Παραδείσι. Ήταν η πρώτη που κατάλαβε το πρόβλημα και μας κατεύθυνε για τα επόμενα βήματα. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στην μονάδα στο Παίδων καθώς και τον ροδίτη κ. Μανώλη Παπασάββα, διοικητή στο νοσοκομείο Παίδων. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συγχωριανούς μας που στάθηκαν δίπλα μας στις δύσκολες αυτές στιγμές. Εμείς παλεύαμε για έναν χρόνο περίπου και τα καταφέραμε. Εύχομαι όλα τα παιδιά να γίνουν καλά, να βγουν από τα νοσοκομεία και να συνεχίσουν την ζωή τους με τις οικογένειες τους!»

