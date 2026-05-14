ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 17:16
Γεύσεις με άρωμα Ανατολής και αμερικανικές πινελιές – Το μενού στο δείπνο Σι-Τραμπ (Photos)

Με επιλογές που κινήθηκαν ανάμεσα στην κινεζική κουζίνα και πιο γνώριμες στον Αμερικανό πρόεδρο δυτικές γεύσεις, το επίσημο δείπνο που παρέθεσε την Πέμπτη, 14/5, ο Σι Τζινπίνγκ στον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο περιλάμβανε τραγανά μοσχαρίσια παϊδάκια, ψητή πάπια και τιραμισού.

Οι Κινέζοι σεφ επιχείρησαν να συνδυάσουν τη γαστρονομική ταυτότητα της χώρας με τις διατροφικές προτιμήσεις του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος έχει δείξει αδυναμία σε burgers, καλοψημένες μπριζόλες, τηγανητές πατάτες και σαλάτα Caesar.

Στο τραπέζι σερβιρίστηκαν ακόμη αστακός με σούπα ντομάτας, σολομός με σάλτσα μουστάρδας, λαχανικά εποχής και τηγανητό ψωμάκι με χοιρινό, ενώ το δείπνο ολοκληρώθηκε με τιραμισού, παγωτό και φρούτα.

Σημειώνεται ότι οι Κινέζοι σεφ είχαν ακολουθήσει παρόμοια προσέγγιση στο μενού και κατά την πρώτη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα το 2017. Τότε το μενού περιλάμβανε σούπα θαλασσινών, κοτόπουλο kung pao και μοσχαρίσια μπριζόλα με σάλτσα ντομάτας, σε μια πιο εκλεπτυσμένη εκδοχή της γνωστής προτίμησης του προέδρου των ΗΠΑ για μπριζόλα με ketchup.

