search
ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 17:18
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.05.2026 16:36

Μέσα «στις επόμενες ημέρες» ο Τραμπ θα μιλήσει για την Ταϊβάν – Το «καμπανάκι» από Σι

14.05.2026 16:36
AP26134386754339

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που πραγματοποιεί κρατική επίσκεψη στην Κίνα, θα μιλήσει περισσότερο για την Ταϊβάν μέσα «στις επόμενες ημέρες», δήλωσε σήμερα στο CNBC ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ.

«Δεν θα ήταν σύνοδος κορυφής ΗΠΑ-Κίνας αν δεν είχε τεθεί το ζήτημα της Ταϊβάν», είπε ο Μπέσεντ, ο οποίος συνοδεύει τον πρόεδρο των ΗΠΑ στην επίσκεψή του στην Κίνα.

«Ο πρόεδρος Τραμπ κατανοεί τα ζητήματα και τις ευαισθησίες» επί του θέματος, «όποιος λέει το αντίθετο δεν καταλαβαίνει το στυλ διαπραγμάτευσης του Ντόναλντ Τραμπ», πρόσθεσε ο υπουργός.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησε σήμερα τον Αμερικανό ομόλογό του πως οι δυο χώρες τους θα μπορούσαν να εμπλακούν σε «σύγκρουση» αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν.

«Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας», τόνισε ο Σι στον Τραμπ.

Διαβάστε επίσης:

Πώς θα επηρεάσει ο πόλεμος στο Ιράν τις τιμές των αεροπορικών; Με ανατιμήσεις αλλά και εκπτωτικά πακέτα απαντά η αγορά 

Τραμπ στο Fox News: Ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν – Αμετάβλητη η πολιτική μας για την Ταϊβάν, λέει ο Ρούμπιο

Πέντε σημεία «κλειδιά» και συμπεράσματα από τη συνάντηση Τραμπ-Σι στο Πεκίνο – Από το Ιράν έως την Ταϊβάν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Global-Sumud-Flotilla
ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξε πανιά για τη Γάζα ο τρίτος στολίσκος του Global Sumud Flotilla

trump ceos pekino – new
ΚΟΣΜΟΣ

Kάλεσμα Σι Τζινπίνγκ σε Αμερικανούς CEO: «Η πόρτα της Κίνας θα ανοίξει ακόμη περισσότερο»

pappas-ko-1221
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παππάς: Ο Φάμελλος πρέπει τα επόμενα 24ωρα να καλέσει τον Τσίπρα

Xi-Jinping-Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Γεύσεις με άρωμα Ανατολής και αμερικανικές πινελιές – Το μενού στο δείπνο Σι-Τραμπ (Photos)

adonis georgiadis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φαρμακερό «καρφί» Άδωνι σε Φάμελλο για Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

kalxas0762347
ΚΑΛΧΑΣ

Το κύμα των επιπτώσεων και οι εκλογές, η Παγώνη για το Επικρατείας, κόβεται η Αναστασίου, η κόντρα ΠΑΣΟΚ με δημοσκόπους και η υποψηφιότητα Αργυριάδη  

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

mousse_avocando
CUCINA POVERA

Μους σοκολάτας με αβοκάντο και μέλι

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 17:17
Global-Sumud-Flotilla
ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξε πανιά για τη Γάζα ο τρίτος στολίσκος του Global Sumud Flotilla

trump ceos pekino – new
ΚΟΣΜΟΣ

Kάλεσμα Σι Τζινπίνγκ σε Αμερικανούς CEO: «Η πόρτα της Κίνας θα ανοίξει ακόμη περισσότερο»

pappas-ko-1221
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παππάς: Ο Φάμελλος πρέπει τα επόμενα 24ωρα να καλέσει τον Τσίπρα

1 / 3