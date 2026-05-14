Πέντε σημεία «κλειδιά» και συμπεράσματα από τη συνάντηση Τραμπ-Σι στο Πεκίνο – Από το Ιράν έως την Ταϊβάν

Οι ΗΠΑ και η Κίνα συμφώνησαν να σφυρηλατήσουν περισσότερους δεσμούς συνεργασίας στη σύνοδο κορυφής τους στο Πεκίνο την Πέμπτη, σε μια κρίσιμη συνάντηση γεμάτη φιλικές κινήσεις μεταξύ δύο χωρών που μάχονται εδώ και χρόνια σε ζητήματα που κυμαίνονται από την πνευματική ιδιοκτησία και τα ανθρώπινα δικαιώματα έως την τεχνολογία και το εμπόριο.

Ακολουθούν πέντε βασικά σημεία, με βάση τις ανακοινώσεις για τη συνάντηση από την κινεζική κυβέρνηση και από έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, όπως τα κατέγραψε το CNBC.

Νέα τοποθέτηση

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να αναπτύξουν μια «εποικοδομητική σχέση στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ», σύμφωνα με την επίσημη αγγλική ανακοίνωση της συνόδου από το Πεκίνο. Η Κίνα θα αντιμετωπίζει αυτό το πλαίσιο ως καθοδηγητικό για τα επόμενα τρία χρόνια και μετά από αυτά.

Η στρατηγική αυτή θα βασίζεται στη συνεργασία και στον “ελεγχόμενο ανταγωνισμό” με διαχειρίσιμες διαφορές, δήλωσε ο Σι, τονίζοντας ότι το πλαίσιο πρέπει να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες ενέργειες.

«Σηματοδοτεί μια περίοδο «διαχειριζόμενης σταθερότητας» που θα διαρκέσει για κάποιο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Τιαντσέν Σου, ανώτερος οικονομολόγος στην Economist Intelligence Unit. Παρότι οι τριβές θα συνεχιστούν, “θα υπάρχει ένα πλαίσιο ασφαλείας και τα πράγματα δεν θα ξεφύγουν όπως παραλίγο να γίνει το 2025”.

Συνάντηση πριν από τη σύνοδο κορυφής: «ισορροπημένη και θετική»

Οι εμπορικοί απεσταλμένοι των δύο χωρών κατέληξαν σε “συνολικά ισορροπημένα και θετικά αποτελέσματα” στην προπαρασκευαστική συνάντηση στη Νότια Κορέα την Τετάρτη, σύμφωνα με τον Σι. Η αποστολή αυτή είχε επικεφαλής τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και τον Κινέζο αντιπρόεδρο He Lifeng.

“Και οι δύο πλευρές πρέπει να συνεργαστούν για να διατηρήσουν αυτή τη δύσκολα κερδισμένη θετική δυναμική”, είπε ο Σι. Η Κίνα, πρόσθεσε, καλωσορίζει βαθύτερη εμπορική συνεργασία με τις ΗΠΑ και “η πόρτα της θα ανοίξει ακόμη περισσότερο”.

Τα σχόλια έγιναν ενώ επιχειρηματίες από μεγάλες αμερικανικές εταιρείες συμμετείχαν στην επίσκεψη Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο Έλον Μασκ της Tesla και ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia.

Εμβάθυνση της συνεργασίας

Και οι δύο πλευρές θα πρέπει να αξιοποιήσουν καλύτερα τα διπλωματικά και στρατιωτικά κανάλια επικοινωνίας, δήλωσε ο Σι. Ζήτησε επίσης βαθύτερη συνεργασία σε οικονομικά και εμπορικά ζητήματα, τη γεωργία και τον τουρισμό.

Ο Τραμπ, ο Σι και οι ομάδες τους συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της πρόσβασης στην αγορά για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στην Κίνα και της αύξησης των κινεζικών επενδύσεων σε αμερικανικές βιομηχανίες, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ ζήτησε επίσης να συνεχιστούν οι προσπάθειες του Πεκίνου για τον περιορισμό των ροών φαιντανύλης στις ΗΠΑ και την αύξηση των αγορών αμερικανικών γεωργικών προϊόντων, σύμφωνα με τον αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Στενά του Ορμούζ, αγορά πετρελαίου

Οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, την κρίση στην Ουκρανία και την Κορεατική Χερσόνησο, σύμφωνα με την κινεζική ανακοίνωση, η οποία δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Τραμπ και ο Σι συμφώνησαν ότι το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ανοιχτό για την αποκατάσταση των ενεργειακών ροών μέσω της κρίσιμης πλωτής οδού, σύμφωνα με τον αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Ο Σι επανέλαβε την αντίθεση του Πεκίνου στην «στρατιωτικοποίηση» της ενεργειακής αρτηρίας και σε «οποιαδήποτε προσπάθεια χρέωσης διοδίων για τη χρήση της», δήλωσε ο αξιωματούχος. Η Κίνα εξέφρασε επίσης ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει την εξάρτησή της από το αργό πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής.

Και οι δύο χώρες συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ταϊβάν: «το πιο σημαντικό ζήτημα»

Ο Σι επιφύλαξε το πιο έντονιο σχόλιο για την Ταϊβάν, αποκαλώντας την «το πιο σημαντικό ζήτημα στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας».

Τα διακυβεύματα, είπε, δεν θα μπορούσαν να είναι υψηλότερα: «αν το χειριστείτε καλά, η σχέση θα διατηρηθεί, αν το χειριστείτε άσχημα, οι δύο χώρες κινδυνεύουν με σύγκρουση».

Διαβάστε επίσης:

Δείπνο Σι – Τραμπ: «Το MAGA είναι συμβατό με την πρόοδο της Κίνας» – Πρόσκληση στον Κινέζο πρόεδρο να επισκεφθεί τις ΗΠΑ

Κρεμλίνο: Σύντομα νέα επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα

Ο Σι προειδοποιεί τον Τραμπ: Ξεχάστε την Ταϊβάν, μπορεί να μας οδηγήσει σε σύγκρουση – «Η Κίνα είναι ο μόνος κίνδυνος για την ειρήνη» λέει η Ταϊπέι – Βαριά η «σκιά» του Ιράν (video)