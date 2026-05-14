Τσίμαρης: «Η πρόσβαση στην καινοτομία στην Υγεία είναι κοινωνικό δικαίωμα και όχι προνόμιο λίγων»

Τις επιφυλάξεις του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής για το νομοσχέδιο σχετικά με τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκου, την πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες, και τις ευρύτερες αλλαγές στον χώρο της Υγείας, ανέπτυξε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ, Ιωάννης Τσίμαρης.

Ο κ. Τσίμαρης υπογράμμισε ότι το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι απλώς η δημιουργία ενός νέου διοικητικού μηχανισμού, αλλά το αν οι Έλληνες ασθενείς θα αποκτήσουν πραγματική και έγκαιρη πρόσβαση στις σύγχρονες θεραπείες. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μόλις 1 στα 5 καινοτόμα φάρμακα που εγκρίθηκαν την τελευταία τετραετία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων φτάνει τελικά στον Έλληνα ασθενή, γεγονός που –όπως σημείωσε– συνιστά «βαθιά υγειονομική και κοινωνική ανισότητα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους ασθενείς με σπάνια και υπερ-σπάνια νοσήματα, επισημαίνοντας ότι περισσότεροι από 500.000 πολίτες στην Ελλάδα ζουν με κάποιο σπάνιο νόσημα, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών εξακολουθεί να μη διαθέτει εγκεκριμένη θεραπεία. Τόνισε ότι η Πολιτεία οφείλει να διαμορφώσει ένα πλαίσιο ταχύτητας, ευελιξίας και επιστημονικής επάρκειας, και όχι ένα ακόμη σύστημα γραφειοκρατικών εμποδίων.

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έθεσε επίσης το ζήτημα της ένταξης του Ταμείου Καινοτομίας εντός του ΕΟΠΥΥ χωρίς σαφή διαχωρισμό από τον μηχανισμό αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας (HTA). Όπως σημείωσε, η συγκέντρωση πολλαπλών αρμοδιοτήτων σε έναν φορέα δημιουργεί κινδύνους περιορισμού της διαφάνειας και της αξιολογικής ανεξαρτησίας.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι θέτει αυστηρά και περιοριστικά κριτήρια πρόσβασης στις νέες θεραπείες, τα οποία ενδέχεται να αποκλείσουν ασθενείς με σπάνιες παθήσεις. Υπογράμμισε ακόμη ότι η πρόσβαση σε μια θεραπεία δεν μπορεί να εξαρτάται ούτε από τις εμπορικές επιλογές των φαρμακευτικών εταιρειών, ούτε από τις διαδικασίες αποζημίωσης άλλων χωρών.

Οι προτάσεις

Επίσης παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, όπως:

η αναγνώριση των προγραμμάτων πρώιμης πρόσβασης (Early Access),

η επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης για επείγουσες περιπτώσεις,

η εξειδικευμένη αντιμετώπιση των υπερ-σπάνιων νοσημάτων,

η αναβάθμιση του ρόλου των εκπροσώπων των ασθενών στην Επιτροπή του Ταμείου με δικαίωμα συναπόφασης.

Πέραν του φαρμάκου, ο κ. Τσίμαρης ανέδειξε τις αστοχίες της κυβέρνησης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Σημείωσε ότι η νέα ρύθμιση για τον προσωπικό γιατρό, που περιορίζει τις υποχρεώσεις για κατ’ οίκον επισκέψεις, αποτελεί έμμεση ομολογία αποτυχίας και αφήνει ακάλυπτους τους πιο ευάλωτους πολίτες. Παράλληλα, χαρακτήρισε αποσπασματική την προσπάθεια στελέχωσης άγονων περιοχών μέσω ερευνητικών προγραμμάτων των ΑΕΙ, τονίζοντας ότι η προσέλκυση γιατρών απαιτεί ουσιαστικά οικονομικά, στεγαστικά και θεσμικά κίνητρα.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της βιομηχανικής κάνναβης, επισήμανε ότι η προστασία της δημόσιας υγείας και η θωράκιση της νεολαίας απέναντι σε κάθε είδους εξάρτηση είναι αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες. Ωστόσο, υποστήριξε ότι η Πολιτεία αδυνατώντας να ελέγξει τα επικίνδυνα νοθευμένα και συνθετικά προϊόντα στην αγορά σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, επιλέγει τη λύση της οριζόντιας απαγόρευσης του φυσικού προϊόντος με περιεκτικότητα THC κάτω από το νόμιμο όριο.

Βαρέα και ανθυγιεινά στους νοσηλευτές

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα αιτήματα των νοσηλευτών του ΕΣΥ, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση περιορίζεται σε επικοινωνιακές εξαγγελίες χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις. Υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε εκ νέου τροπολογία για την ένταξη των νοσηλευτών και των πληρωμάτων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα και κάλεσε την κυβέρνηση να την υιοθετήσει.

Κλείνοντας, ο κ. Τσίμαρης επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε ουσιαστική μεταρρύθμιση που ενισχύει τη δημόσια υγεία, την επιστημονική αξιοπιστία και την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις σύγχρονες υπηρεσίες και θεραπείες, διατηρώντας, ωστόσο, τις σοβαρές ενστάσεις του για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

