Γεωργιάδης για τις αυτοκτονίες εφήβων: «Έχω εκδώσει εγκύκλιο να είναι σε εγρήγορση όλες οι παιδοψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων του ΕΣΥ» (videos)

Να είναι σε εγρήγορση οι παιδοψυχίατροι, οι γονείς και όλοι όσοι είναι κοντά σε παιδιά και εφήβους ζήτησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή τη βουτιά θανάτου των δυο παιδιών στην Ηλιούπολη, όπου μια 17χρονη έχασε τη ζωή της ενώ η συνομήλικη φίλη της χαροπαλεύει στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ.

Ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, στην εκπομπή «Συνδέσεις» με τους δημοσιογράφους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα, στο ΕΡΤnews, αναφέρθηκε στο τραγικό συμβάν που έχει «παγώσει» το πανελλήνιο. Έδωσε τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια της θανούσης και κουράγιο στην οικογένεια του άλλου κοριτσιού που παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ.

Αναφερόμενος στην πορεία της υγειάς της 17χρονης είπε: «Είναι σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση. Έχει πολλά. Τα κορίτσια αυτά πέσανε από πολύ ψηλά. Με εντολή μου, χθες, το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο προς όλες τις παιδοψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων του ΕΣΥ να είναι σε εγρήγορση, γιατί υπάρχουν αυξημένα περιστατικά τέτοιου τύπου σε παιδιά αυτήν την εποχή. Και χθες το βράδυ πάλι είχαμε ένα περιστατικό, όχι αυτοκτονία στη Θεσσαλονίκη. Για αυτό πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Ζούμε σε μια περίεργη εποχή. Σίγουρα έχουν παίξει ρόλο και τα social media».

Ο υπουργός σχολιάζοντας την επικαιρότητα αναφέρθηκε και στο νοσοκομείο της Νίκαιας και την τρίωρη στάση εργασίας που έχουν σήμερα από τις 12.00-15.00 το μεσημέρι οι εργαζόμενοι. Ο ίδιος είπε ότι έχουν προκηρυχθεί13 θέσεις γιατρών, εκ των οποίων πολλοί είναι παθολόγοι: «Η Νίκαια έχει από την εποχή ΣΥΡΙΖΑ συν 160 νοσηλευτές, συν 65 γιατρούς και αν πάνε κι άλλοι 13 θα είναι συν 78 γιατροί. Έχει 78% πάνω στον προϋπολογισμό, έχει εν εξελίξει έργα ύψους 30 εκατομμυρίων από ενεργειακή αναβάθμιση μέχρι νέα ΤΕΠ, καινούριες κλινικές και χειρουργεία. Δεν υπάρχει κανένα αίτημα του νοσοκομείο που δεν έχει ικανοποιηθεί. Το ότι κάνουν στάση εργασίας, πιστεύω οφείλεται σε μια σκληρή αριστερή συνδικαλιστική ηγεσία, γι’ αυτό έγιναν και τα επεισόδια όταν το είχα επισκεφθεί, τα οποία ελπίζω να μην τα ξαναδούμε σε λίγες μέρες που θα ξαναπάω στη Νίκαια για τα εγκαίνια των νέων μονάδων».

Τα κενά στο ΕΣΥ και οι ελλείψεις στα νησιά

Αναφορικά με τις διαχρονικές ελλείψεις στα δημόσια νοσοκομεία ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε ότι μεταξύ 2019 – 2025, το ΕΣΥ έχει συνολικά 15% περισσότερο προσωπικό. Ωστόσο διευκρίνισε ότι υπάρχουν κενά γιατί ο πληθυσμός μας γηράσκει, οι ανάγκες αυξάνονται.

«Στην αρχή του χρόνου, πριν ανακοινώσουμε το επιπλέον οικονομικό κίνητρο του Στέλιου Χατζηϊωάννου, δηλαδή τα 1.500 ευρώ το μήνα, από τους 38 γιατρούς που υπηρετούσαν σε μικρά νησιά του Αιγαίου, είχαμε αίτηση αποχώρησης από τους 20, γιατί συμπληρώνανε την τριετία και ήθελαν να φύγουν. Είχαμε την αγωνία, πριν γίνει αυτή η δωρεά, πως θα βρούμε συν 20 που θα έφευγαν. Με το που έγινε γνωστή η δωρεά και οι 20 έκαναν αίτηση να παραμείνουν, ξεκινάμε με συν 20 από ότι θα ξεκινούσαμε χωρίς αυτή τη δωρεά και τώρα έχουμε προκηρύξει άλλες 50 θέσεις. Πιστεύω ότι θα καλυφθούν σχεδόν όλες οι θέσεις, έτσι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, θα το ξέρουμε σε έναν μήνα, θα έχουμε το καλύτερο τουριστικό έτος σε κάλυψη γιατρών στο Αιγαίο».

