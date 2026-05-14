Καρδιακή ανεπάρκεια: Η «αθόρυβη επιδημία» που απειλεί 300.000 Έλληνες – Τι πρέπει να κάνουν πολίτες και Πολιτεία

Σε μία αθόρυβη και ύπουλη επιδημία τείνει να εξελιχθεί η καρδιακή ανεπάρκεια καθώς υπολογίζεται ότι περίπου 300.000 άνθρωποι στην Ελλάδα πάσχουν από αυτή τη χρόνια νόσο που αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες νοσηλειών και θανάτων παγκοσμίως, αλλά και στη χώρα μας.

Με αφορμή τις Ημέρες Ευαισθητοποίησης για την Καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, η Ομάδα Εργασίας ΚΑ της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ) πραγματοποιεί Πανελλήνια Καμπάνια ενημέρωσης πολιτών και ασθενών για άμεση δράση, έγκαιρη διάγνωση και ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις σύγχρονες θεραπείες της ΚΑ.

Συγκεκριμένα, στο διάστημα 14-20 Μαΐου, οι Καρδιολογικές Κλινικές και τα Ιατρεία Καρδιακής Ανεπάρκειας των παρακάτω 20 Νοσοκομείων: ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός, ΓΝΑ Ιπποκράτειο-Παράρτημα , ΠΓΝΑ Αττικόν , ΓΝΑ Σισμανόγλειο, ΓΝΑ Αλεξάνδρα, ΓΝΠ Νίκαιας-Πειραιά- ΑΓ. Παντελεήμων, 251 ΓΝ Αεροπορίας, ΓΝΘ Γ. Παπανικολάου, ΓΝΘ Ιπποκράτειο, ΠΓΝ Ιωαννίνων, ΠΓΝ Πατρών, ΠΓΝ Λάρισας, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης , ΓΝ Χαλκίδας, ΓΝ Βέροιας, ΓΝ Κοζάνης-Μαμάτσειο, ΓΝ Καλαμάτας, ΓΝ Καρδίτσας, ΓΝ Δράμας, ΓΝ Κατερίνης, με open day clinics και άλλες πρωτοβουλίες, θα ενημερώσουν ασθενείς και πολίτες για την Καρδιακή Ανεπάρκεια, σε μια πανελλαδική προσπάθεια ευαισθητοποίησης για τη νόσο.

Παράλληλα, η ΕΚΕ θα ενημερώνει το επόμενο διάστημα τους πολίτες μέσω των ΜΜΕ για τα συμπτώματα της ΚΑ, τους κύριους παράγοντες που την προκαλούν και τις σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές που υπάρχουν για τους ασθενείς με ΚΑ.

Το μήνυμα της φετινής Πανελλήνιας Καμπάνιας της ΕΚΕ «Ό,τι δεν φαίνεται, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει! Ενημερώσου και Προστάτεψε την Καρδιά σου !» θέλει να αναδείξει το μεγάλο αριθμό των ασθενών με ΚΑ που παραμένουν αδιάγνωστοι, καθυστερώντας έτσι την έναρξη σωτήριων θεραπειών που είναι διαθέσιμες σήμερα. Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση γιατρών και πολιτών θα βοηθήσει πολλούς από αυτούς τους ασθενείς με ΚΑ με έγκαιρη διάγνωση και κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση, προσφέροντάς τους πολλά χρόνια ποιοτικής ζωής. Η φετινή καμπάνια γίνεται με την ευγενική χορηγία των Abbott, Astra Zeneca και Boehringer Ingelheim.

Λίγα Στοιχεία για την Καρδιακή Ανεπάρκεια (ΚΑ)

Είναι μια πολύ συχνή και πολύ σοβαρή πάθηση.

Από ΚΑ πάσχει περίπου το 3% του ενήλικου πληθυσμού

Από ΚΑ πάσχει πάνω από το 10% των ατόμων άνω των 70 ετών

1 στα 4 άτομα άνω των 40 ετών θα αναπτύξει ΚΑ κατά τη ζωή του

Η ΚΑ είναι η κατάσταση κατά την οποία η καρδιά αδυνατεί να καλύψει με επαρκή ποσότητα αίματος, τις ανάγκες του οργανισμού. Εκδηλώνεται με ποικιλία συμπτωμάτων όπως δύσπνοια, οίδημα στα κάτω άκρα, εύκολη κόπωση και μειωμένη ικανότητα για σωματική δραστηριότητα — συμπτώματα που επιβαρύνουν πολύ την ποιότητα ζωής και συχνά αποδίδονται εσφαλμένα στη «φυσιολογική γήρανση».

— Προκαλείται από πάρα πολλά αίτια (στεφανιαία νόσος και έμφραγμα μυοκαρδίου, μυοκαρδιοπάθειες, βαλβιδοπάθειες, χρόνια αρτηριακή υπέρταση, συγγενείς καρδιοπάθειες, κολπική μαρμαρυγή και άλλα) και ουσιαστικά είναι η κατάληξη όλων των καρδιαγγειακών παθήσεων.

Η ΚΑ δεν είναι αναπόφευκτη, αλλά μπορεί να προληφθεί. Η πρόληψη ξεκινά με τον έλεγχο των βασικών παραγόντων κινδύνου:

-Υπέρταση – ιδιαίτερα συχνή στον ελληνικό πληθυσμό

-Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2

-Παχυσαρκία και καθιστική ζωή

-Κατανάλωση αλκοόλ & κάπνισμα

-Αρρυθμίες (κυρίως κολπική μαρμαρυγή)

Η έγκαιρη διάγνωση της ΚΑ είναι πολύ σημαντική για την έναρξη εξατομικευμένης θεραπείας. Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική έρευνα έχει φέρει επανάσταση στη θεραπεία της ΚΑ, που περιλαμβάνει σήμερα πολλά διαφορετικά φάρμακα, και εμφυτεύσιμες συσκευές ρυθμού (απινιδωτές, αμφικοιλιακοί βηματοδότες).

Η Καρδιακή Ανεπάρκεια στην Ελλάδα σήμερα

Η χώρα μας αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προκλήσεις στη διαχείριση της ΚΑ, καθώς αυτές επιδεινώθηκαν τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης και της γήρανσης του πληθυσμού. Κάποιες από τις προκλήσεις είναι:

Υποδιάγνωση : Εκτιμάται ότι σημαντικός αριθμός ασθενών παραμένει αδιάγνωστος για χρόνια, λόγω μη ειδικών συμπτωμάτων και ελλιπούς ευαισθητοποίησης.

: Εκτιμάται ότι σημαντικός αριθμός ασθενών παραμένει αδιάγνωστος για χρόνια, λόγω μη ειδικών συμπτωμάτων και ελλιπούς ευαισθητοποίησης. Καθυστερημένη πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες : Η έλλειψη Ιατρείων ΚΑ εκτός μεγάλων αστικών κέντρων δυσκολεύει τη διαχείριση των ασθενών.

: Η έλλειψη Ιατρείων ΚΑ εκτός μεγάλων αστικών κέντρων δυσκολεύει τη διαχείριση των ασθενών. Μεγάλος αριθμός επανεισαγωγών : Οι έκτακτες και επανειλημμένες νοσηλείες λόγω απορρύθμισης της ΚΑ, εκτός από τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, επιβαρύνουν σοβαρά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με εκτιμώμενο κόστος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο.

: Οι έκτακτες και επανειλημμένες νοσηλείες λόγω απορρύθμισης της ΚΑ, εκτός από τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, επιβαρύνουν σοβαρά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με εκτιμώμενο κόστος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο. Ανισότητες στη θεραπεία : Δεν έχουν όλοι οι ασθενείς της χώρας ισότιμη πρόσβαση στις σύγχρονες θεραπείες που προτείνουν οι Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες.

: Δεν έχουν όλοι οι ασθενείς της χώρας ισότιμη πρόσβαση στις σύγχρονες θεραπείες που προτείνουν οι Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες. Ελλείψεις στην αντιμετώπιση της προχωρημένης Κ A : Υπολογίζεται ότι στη χώρα μας υπάρχουν 200-300 ασθενείς με προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια, οι οποίοι δεν λαμβάνουν τις θεραπείες που είναι διαθέσιμες στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, με αποτέλεσμα η θνητότητα σε αυτούς να φθάνει το 50% στους 6-12 μήνες. Η μεταμόσχευση καρδιάς παραμένει σε χαμηλούς αριθμούς λόγω του μικρού αριθμού δοτών, ενώ οι συσκευές χρόνιας υποβοήθησης της κυκλοφορίας χρησιμοποιούνται σε ελάχιστο αριθμό ασθενών.

: Υπολογίζεται ότι στη χώρα μας υπάρχουν 200-300 ασθενείς με προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια, οι οποίοι δεν λαμβάνουν τις θεραπείες που είναι διαθέσιμες στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, με αποτέλεσμα η θνητότητα σε αυτούς να φθάνει το 50% στους 6-12 μήνες. Η μεταμόσχευση καρδιάς παραμένει σε χαμηλούς αριθμούς λόγω του μικρού αριθμού δοτών, ενώ οι συσκευές χρόνιας υποβοήθησης της κυκλοφορίας χρησιμοποιούνται σε ελάχιστο αριθμό ασθενών. Δεν υπάρχουν ακόμη προγράμματα καρδιακής αποκατάστασης, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό δυσκολεύει πολύ την επανένταξη των ασθενών με ΚΑ σε μια κανονική ζωή και λειτουργική καθημερινότητα.

Με αφορμή την Πανελλήνια Καμπάνια για την Καρδιακή Ανεπάρκεια, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία καλεί σε αφύπνιση :

–Πολίτες: Να μην αγνοούν συμπτώματα όπως η δύσπνοια, η αδικαιολόγητη κόπωση και το πρήξιμο στα πόδια. Η έγκαιρη επίσκεψη σε καρδιολόγο σώζει ζωές.

–Επαγγελματίες Υγείας: Να εφαρμόζουν τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες και να παραπέμπουν έγκαιρα τους ασθενείς σε εξειδικευμένες δομές.

–Πολιτεία: Να επενδύσει στη δημιουργία Δικτύου Ιατρείων και Κέντρων ΚΑ σε όλη την Ελλάδα, με στελέχωση από καρδιολόγους και ειδικά εκπαιδευμένους νοσηλευτές ΚΑ και να εξασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση σε σύγχρονες θεραπείες για όλους τους ασθενείς και ιδιαίτερα για τους ασθενείς που είναι σε προχωρημένα στάδια της νόσου.

–Ασφαλιστικούς φορείς: Να καλύψουν πλήρως τις εξελιγμένες θεραπείες που έχουν αποδεδειγμένα αποτέλεσμα στη βελτίωση των συμπτωμάτων των ασθενών, στη μείωση των νοσηλειών και των θανάτων.

