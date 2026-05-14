ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 14:48
14.05.2026 13:40

Eurovision 2026: Το βίντεο του Akylas από τον Α’ ημιτελικό είναι το πρώτο που ξεπέρασε τις 1 εκατ. προβολές μέσα σε 24 ώρες

Το βίντεο με την εμφάνιση του Ακύλα από τον ημιτελικό της Eurovision είναι το πρώτο που ξεπέρασε ένα εκατομμύριο προβολές σε λιγότερο από 24 ώρες, με τον τραγουδιστή να εκφράζει δημόσια τον ενθουσιασμό του.

Το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, ο Έλληνας εκπρόσωπος παρουσίασε το «Ferto» στη σκηνή της Βιέννης, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου.

Αμέσως μετά την εμφάνισή του, δημοσιεύτηκε στο επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube, βίντεο με την ερμηνεία του και σε λιγότερο από από ένα εικοσιτετράωρο οι προβολές έφτασαν το ένα εκατομμύριο.

Ο καλλιτέχνης ανάρτησε το βράδυ της Τετάρτης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, απόσπασμα από το βίντεο, δηλώνοντας ενθουσιασμένος με την αγάπη του κόσμου.

«1.000.000 προβολές σε λιγότερες από 24 ώρες. Ferto, γατάκια είστε τρελοί, σας αγαπώ πάρα πολύ» έγραψε.

Ο καλλιτέχνης τραγούδησε το «Ferto» στο Wiener Stadthalle, με τη σκηνική του εμφάνιση, η οποία έχει την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού, να βασίζεται σε έντονες εναλλαγές, παρουσιάζοντας μία αφήγηση του σύγχρονου σε συνδυασμό με το κλασικό.

Το πρωί της Πέμπτης, η Ελλάδα έχει φτάσει το 1,2 εκατομμύρια προβολές, ενώ δεύτερη από τον Α’ ημιτελικό έρχεται η Πολωνία με 822.000 και την τρίτη θέση κατέχει η Ιταλία με 794.000.

Όσο για την Φινλανδία, που θεωρείται μεγάλο φαβορί για τη νίκη και έρχεται πρώτη στα στοιχήματα, το βίντεο από την εμφάνισή της στον ημιτελικό έχει 667.000 προβολές.

Το βίντεο από την εμφάνισή του

Οι χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό

  1. Ελλάδα: Ακύλας– Ferto
  2. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  3. Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
  4. Σουηδία: FELICIA – My System
  5. Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
  6. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
  7. Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
  8. Κροατία: LELEK – Andromeda
  9. Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  10. Πολωνία: ALICJA – Pray

