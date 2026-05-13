Τελικός Eurovision 2026: Σε ποια θέση βρίσκεται ο Akylas στα προγνωστικά – Τι «βλέπουν» οι στοιχηματικές (videos)

Μετά από μία εντυπωσιακή εμφάνιση στον πρώτο Ημιτελικό της Eurovision 2026, o Akylas -με το εκρηκτικό «Ferto»- προκρίθηκε στον Τελικό του 70ού διαγωνισμού τραγουδιού, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.
Οι υπόλοιπες χώρες που θα βρεθούν μαζί με την Ελλάδα είναι η Φινλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία.
Ο δεύτερος Ημιτελικός θα διεξαχθεί αύριο Πέμπτη (14 Μαΐου) όπου η Κύπρος με την Antigoni Buxton και το τραγούδι «Jalla» θα διεκδικήσει το δικό της εισιτήριο για τον Τελικό του Σαββάτου.
Σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες στην Ελλάδα, ο Akylas είναι το δεύτερο φαβορί για την πρώτη θέση, με τη Φινλανδία και το «Liekinheitin» των Linda Lampenius και Pete Parkkonen να αποτελεί το πρώτο φαβορί για τη νίκη.
Oι αποδόσεις για τον νικητή:
Από αυτές τις χώρες, οι Φινλανδία, Ελλάδα, Σουηδία και Ισραήλ έχουν ήδη προκριθεί στον τελικό, οι Γαλλία και Ιταλία έχουν από πριν εξασφαλισμένη τη θέση τους, ενώ οι Δανία, Αυστραλία, Ρουμανία και Μάλτα περιμένουν τον δεύτερο Ημιτελικό της Πέμπτης.
Στις προβλέψεις σχετικά με το ποια χώρα θα τερματίσει στην πρώτη 3άδα ή 5άδα, οι αποδόσεις για τον Akyla -όπως είναι λογικό- «πέφτουν» ακόμα περισσότερο.
Οι στοιχηματικές αποδόσεις για το Top 3:
Οι στοιχηματικές αποδόσεις για το Top 5:
Οι ελληνικές προβλέψεις ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με αυτές της γαλλικής εφημερίδας Libération, που επικαλείται τόσο τα διαδικτυακά στοιχήματα, όσο και τις εκτιμήσεις των fans του διαγωνισμού.
Μπορεί στις αποδόσεις να αποτυπώνεται ένα ρεύμα και οι προτιμήσεις του κοινού, ωστόσο τα τελικά αποτελέσματα είναι… μία άλλη ιστορία.
Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις των δύο προηγούμενων χρόνων, όπου οι προβλέψεις δεν έπεσαν και τόσο «μέσα».
Οι προβλέψεις για τον διαγωνισμό της Eurovision το 2025 είχαν τη Σουηδία ως πρώτο φαβορί για τον νικητή, ωστόσο διαψεύστηκαν από τη δεύτερη στα προγνωστικά Αυστρία, που πήρε την πρωτιά.
Οι στοιχηματικές αποδόσεις για τον τελικό νικητή το 2025:
Η τελική βαθμολογία το 2025:
Όπως φαίνεται από την κατάταξη, υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην τελική βαθμολογία σε σχέση με τις προβλέψεις.
Πιο χαρακτηριστική αυτή της Ελλάδας, όπου ενώ το «Asteromata» της Klavdia δεν βρισκόταν καν στην πρώτη 10άδα των αποδόσεων, τερμάτισε στην έκτη θέση.
Κάτι αντίστοιχο συνέβη και το 2024. Οι στοιχηματικές αποδόσεις έδιναν την Κροατία ως φαβορί για την πρωτιά, ωστόσο τερμάτισε δεύτερη πίσω από την Ελβετία, η οποία ήταν τρίτο φαβορί.
Μάλιστα η Ολλανδία, που ήταν πέμπτη στις αποδόσεις, είχε αποκλειστεί από τον τελικό για εξωαγωνιστικούς λόγους.
Οι στοιχηματικές αποδόσεις για τον τελικό νικητή το 2024:
Η τελική βαθμολογία το 2024:
Η Ελλάδα αποτελεί ξανά ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς η Μαρίνα Σάττι με το «Zari» που προβλεπόταν ως όγδοο φαβορί, τερμάτισε στην 11η θέση.
