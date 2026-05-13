ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 17:04
13.05.2026 16:14

Τελικός Eurovision 2026: Σε ποια θέση βρίσκεται ο Akylas στα προγνωστικά – Τι «βλέπουν» οι στοιχηματικές (videos)

Μετά από μία εντυπωσιακή εμφάνιση στον πρώτο Ημιτελικό της Eurovision 2026, o Akylas -με το εκρηκτικό «Ferto»- προκρίθηκε στον Τελικό του 70ού διαγωνισμού τραγουδιού, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.

Οι υπόλοιπες χώρες που θα βρεθούν μαζί με την Ελλάδα είναι η Φινλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία.

Ο δεύτερος Ημιτελικός θα διεξαχθεί αύριο Πέμπτη (14 Μαΐου) όπου η Κύπρος με την Antigoni Buxton και το τραγούδι «Jalla» θα διεκδικήσει το δικό της εισιτήριο για τον Τελικό του Σαββάτου.

Τι «βλέπουν» οι στοιχηματικές

Σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες στην Ελλάδα, ο Akylas είναι το δεύτερο φαβορί για την πρώτη θέση, με τη Φινλανδία και το «Liekinheitin» των Linda Lampenius και Pete Parkkonen να αποτελεί το πρώτο φαβορί για τη νίκη.

Oι αποδόσεις για τον νικητή:

  • Φινλανδία – κοντά στο 2.00
  • Ελλάδα – κοντά στο 5.00
  • Δανία – κοντά στο 6.50
  • Γαλλία – κοντά στο 11.00
  • Αυστραλία – στο 16.00
  • Ισραήλ – κοντά στο 17.00
  • Ιταλία – κοντά στο 26.00
  • Μάλτα – κοντά στο 26.00
  • Ρουμανία – κοντά στο 29.00
  • Σουηδία – κοντά στο 41.00

Από αυτές τις χώρες, οι Φινλανδία, Ελλάδα, Σουηδία και Ισραήλ έχουν ήδη προκριθεί στον τελικό, οι Γαλλία και Ιταλία έχουν από πριν εξασφαλισμένη τη θέση τους, ενώ οι Δανία, Αυστραλία, Ρουμανία και Μάλτα περιμένουν τον δεύτερο Ημιτελικό της Πέμπτης.

Στις προβλέψεις σχετικά με το ποια χώρα θα τερματίσει στην πρώτη 3άδα ή 5άδα, οι αποδόσεις για τον Akyla -όπως είναι λογικό- «πέφτουν» ακόμα περισσότερο.

Οι στοιχηματικές αποδόσεις για το Top 3:

  • Φινλανδία 1.40
  • Ελλάδα 1.55
  • Δανία 2.50
  • Γαλλία 3.10
  • Αυστραλία 3.60
  • Ισραήλ 4.20
  • Ιταλία 5.50
  • Μάλτα 6.00
  • Ρουμανία 6.50
  • Σουηδία 8.50

Οι στοιχηματικές αποδόσεις για το Top 5:

  • Φινλανδία 1.12
  • Ελλάδα 1.22
  • Δανία 1.50
  • Γαλλία 1.85
  • Αυστραλία 2.10
  • Ισραήλ 2.40
  • Ιταλία 3.00
  • Μάλτα 3.50
  • Ρουμανία 4.00
  • Σουηδία 4.50

Οι ελληνικές προβλέψεις ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με αυτές της γαλλικής εφημερίδας Libération, που επικαλείται τόσο τα διαδικτυακά στοιχήματα, όσο και τις εκτιμήσεις των fans του διαγωνισμού.

Τι συνέβη στο παρελθόν

Μπορεί στις αποδόσεις να αποτυπώνεται ένα ρεύμα και οι προτιμήσεις του κοινού, ωστόσο τα τελικά αποτελέσματα είναι… μία άλλη ιστορία.

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις των δύο προηγούμενων χρόνων, όπου οι προβλέψεις δεν έπεσαν και τόσο «μέσα».

Το 2025

Οι προβλέψεις για τον διαγωνισμό της Eurovision το 2025 είχαν τη Σουηδία ως πρώτο φαβορί για τον νικητή, ωστόσο διαψεύστηκαν από τη δεύτερη στα προγνωστικά Αυστρία, που πήρε την πρωτιά.

Οι στοιχηματικές αποδόσεις για τον τελικό νικητή το 2025:

  • Σουηδία 1.75
  • Αυστρία 2.90
  • Γαλλία 8.00
  • Ολλανδία 12.00
  • Εσθονία 15.00
  • Φινλανδία 17.00
  • Ισραήλ 20.00
  • Ελβετία 25.00
  • Αλβανία 30.00
  • Μάλτα 60.00

Η τελική βαθμολογία το 2025:

  • Αυστρία με 436 βαθμούς
  • Ισραήλ με 357 βαθμούς
  • Εσθονία με 356 βαθμούς
  • Σουηδία με 321 βαθμούς
  • Ιταλία με 256 βαθμούς
  • Ελλάδα με 231 βαθμούς
  • Γαλλία με 230 βαθμούς
  • Αλβανία με 218 βαθμούς
  • Ουκρανία με 218 βαθμούς
  • Ελβετία με 214 βαθμούς

Όπως φαίνεται από την κατάταξη, υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην τελική βαθμολογία σε σχέση με τις προβλέψεις.

Πιο χαρακτηριστική αυτή της Ελλάδας, όπου ενώ το «Asteromata» της Klavdia δεν βρισκόταν καν στην πρώτη 10άδα των αποδόσεων, τερμάτισε στην έκτη θέση.

Το 2024

Κάτι αντίστοιχο συνέβη και το 2024. Οι στοιχηματικές αποδόσεις έδιναν την Κροατία ως φαβορί για την πρωτιά, ωστόσο τερμάτισε δεύτερη πίσω από την Ελβετία, η οποία ήταν τρίτο φαβορί.

Μάλιστα η Ολλανδία, που ήταν πέμπτη στις αποδόσεις, είχε αποκλειστεί από τον τελικό για εξωαγωνιστικούς λόγους.

Οι στοιχηματικές αποδόσεις για τον τελικό νικητή το 2024:

  • Κροατία 1.55
  • Ισραήλ 3.25
  • Ελβετία 4.25
  • Γαλλία 12.00
  • Ιρλανδία 15.00
  • Ουκρανία 16.00
  • Ιταλία 20.00
  • Ελλάδα 28.00
  • Κύπρος 40.00
  • Λιθουανία 60.00

Η τελική βαθμολογία το 2024:

  • Ελβετία με 591 βαθμούς
  • Κροατία με 547 βαθμούς
  • Ουκρανία με 453 βαθμούς
  • Γαλλία με 445 βαθμούς
  • Ισραήλ με 375 βαθμούς
  • Ιρλανδία με 278 βαθμούς
  • Ιταλία με 268 βαθμούς
  • Αρμενία με 183 βαθμούς
  • Σουηδία με 174 βαθμούς
  • Πορτογαλία με 152 βαθμούς

Η Ελλάδα αποτελεί ξανά ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς η Μαρίνα Σάττι με το «Zari» που προβλεπόταν ως όγδοο φαβορί, τερμάτισε στην 11η θέση.

