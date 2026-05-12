Libération: Η Ελλάδα με τον Akylas στα φαβορί για τη φετινή Eurovision

Η ελληνική υποψηφιότητα, μαζί με αυτές από τις σκανδιναβικές χώρες, τη Γαλλία, το Ισραήλ αλλά και την Αυστραλία είναι οι επικρατέστερες για την πρώτη θέση στον φετινό Διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, αναφέρει στο σημερινό της φύλλο η γαλλική εφημερίδα Libération, επικαλούμενη τόσο τα διαδικτυακά στοιχήματα, όσο και τις εκτιμήσεις των fans του Διαγωνισμού, που θα γίνει στη Βιέννη.

Αναφερόμενη ειδικότερα στην ελληνική υποψηφιότητα η γαλλική εφημερίδα κάνει λόγο για «μια ελαφρώς εκκεντρική προσφορά», υπογραμμίζοντας ότι ο τραγουδιστής Akylas, «γνωστός στην πατρίδα του για τις διασκευές του στο TikTok και τη συμμετοχή του στο The Voice, προσφέρει μια δυναμική εμφάνιση με μια στολή που θυμίζει τον σύντροφο του Winnie the Pooh».

Με ​​το τραγούδι του “Férto“, ο καλλιτέχνης συνδυάζει την ηλεκτρονική μουσική με παραδοσιακές ελληνικές μελωδίες για να αναφερθεί στη δίψα για φήμη και πλούτο, με φόντο ένα βιντεοπαιχνίδι, σημειώνει μεταξύ άλλων η γαλλική εφημερίδα.

