ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 15:01
ΕΛΛΑΔΑ

12.05.2026 14:25

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας – Νεκρή η μία, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η δεύτερη, πληροφορίες για σημείωμα

Δύο ανήλικα κορίτσια 17 ετών έπεσαν από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη.

Τα κορίτσια έπεσαν από τον έκτο όροφο, με τη μία να μεταφέρεται νεκρή στο Ασκληπιείο Βούλας, ενώ η δεύτερη είναι βαριά τραυματισμένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, η κατάσταση της 17χρονης είναι εξαιρετικά κρισίμη. Είναι διασωληνομένη στη ΜΕΘ και, αν κριθεί απαραίτητη, θα γίνει χειρουργείο, ωστόσο για την ώρα οι γιατροί δεν έχουν αποφασίσει.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο κορίτσια έπεσαν από την πολυκατοικία που βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου, είναι υπό διερεύνηση. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα δύο κορίτσια ανέβηκαν στον 6ο όροφο που είναι η ταράτσα της πολυκατοικίας που διαμένει η μία εκ των δύο, κλείδωσαν την πόρτα που υπάρχει εκεί και μετά βρέθηκαν στο κενό, στοιχεία που δείχνουν σημάδια αυτοχειρίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, η μία από τις δύο κοπέλες έχει αφήσει ένα σημείωμα προς την οικογένειά της που έγραφε: «Συγγνώμη σας αγαπάμε πολύ». Μαρτύρια επιχειρηματία της περιοχής αναφέρει ότι ο αδελφός της κοπέλας που δίνει μάχη για τη ζωή της κατέβηκε στο σημείο που έπεσαν οι δύο 17χρονες και ότι η τραυματίας φαινόταν πως επικοινωνούσε. «Αγκομαχούσε, έβγαζε επιφωνήματα, το κορίτσι προσπαθούσε να επικοινωνήσει, φαινόταν ότι αντιλαμβανόταν το τι συνέβαινε», είπε.

