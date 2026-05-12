Yπό ισχυρή αστυνομική δύναμη και από την πλαϊνή πόρτα, προκειμένου να απολογηθεί, οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης (12/5) στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του και μητέρας τεσσάρων παιδιών.

Τελικά, ο 30χρονος αναμένεται να απολογηθεί αύριο (13/5), μετά το αίτημα για νέα αναβολή που κατέθεσε ο συνήγορος υπεράσπισής του, Διονύσης Βέρρας.

Ο 30χρονος αναμένεται να υποστηρίξει ότι πρόκειται για ατύχημα, ισχυριζόμενος ότι η γυναίκα άνοιξε την πόρτα του οχήματος και έπεσε στο οδόστρωμα.

Πάντως, ο ισχυρισμός του 30χρονου για βλάβη στην πόρτα φαίνεται να μην έχει πείσει τις αρχές, καθώς τα στοιχεία συγκλίνουν ότι πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Για τον λόγο αυτό, στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, έχουν συλλεχθεί δείγματα DNA και αίματος από το όχημα, ενώ το αυτοκίνητο (τύπου κλούβα) και ειδικότερα οι πόρτες αναμένεται να εξεταστούν από πραγματογνώμονα.

Αλλά και το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας φέρεται να έχει αναφέρει στους αστυνομικούς ότι είδε τον πατέρα του να παρασέρνει τη μητέρα του και στη συνέχεια να την εγκαταλείπει τραυματισμένη.

Την ίδια στιγμή, η 28χρονη γυναίκα συνεχίζει να νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, με τους θεράποντες ιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας της σοβαρή αλλά σταθερή.

Η γυναίκα φέρει κατάγματα στο κρανίο και στον αυχένα, καθώς και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός της, ενώ σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Γιώργο Χαλκιαδάκη, παρουσίασε περιτραυματική αμνησία και δεν θυμάται τι ακριβώς συνέβη.

