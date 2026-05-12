Φοιτητικές εκλογές: Κρίσιμο τεστ για ΔΑΠ και κυβέρνηση εν μέσω «ανοιχτών» θεμάτων

Στις κάλπες προσέρχονται αύριο οι φοιτητές των δημοσίων ΑΕΙ για την ανάδειξη των διοικητικών συμβουλίων των τμημάτων και σχολών τους, με τις κάλπες να μένουν ανοιχτές από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα.

Σε σύνολο περίπου 700.000 εγγεγραμμένων φοιτητών στα πανεπιστήμια της χώρας, περίπου οι μισοί θεωρούνται ενεργοί, δηλαδή, βρίσκονται στα «κανονικά» έτη σπουδών. Το στοίχημα για τις φοιτητικές παρατάξεις είναι να μπορέσουν να κινητοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους από αυτούς, καθώς η συμμετοχή είναι αυτή που καθορίζει εντέλει και τα αποτελέσματα.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη «μονομαχία» της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ (παράταξη προσκείμενη στη ΝΔ) και της Πανσπουδαστικής Κίνησης Συνεργασίας (πρόσκειται στο ΚΚΕ), καθώς τα τελευταία χρόνια οι δύο αυτές παρατάξεις «συγκρούονται» για την πρωτιά – και η κάθε μία ανακηρύσσει τον εαυτό της νικητή, καθώς ακόμα και σήμερα η ΕΦΕΕ αδυνατεί να βγάλει κοινά αποτελέσματα.

Αν και όλοι παραδέχονται ότι οι φοιτητικές εκλογές έχουν μικρή επίδραση στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό, εντούτοις, φέτος ενδέχεται να αποτελέσουν «σημαδούρα», δεδομένης της ρευστότητας που επικρατεί στην πολιτική ζωή του τόπου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΔΑΠ αντιμετωπίζει διάφορες… δυσκολίες, καθώς καλείται να υπερασπιστεί διάφορες όχι και πολύ δημοφιλείς επιλογές της κυβέρνησης (ίδρυση μη κρατικών ΑΕΙ, πρόθεση για αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, ζητήματα χρηματοδότησης και προγραμμάτων σπουδών, κ.λπ.), ενώ υπόκειται και στη φθορά που καταγράφει η ΝΔ.

Από την άλλη πλευρά, η ΠΚΣ – η οποία έχει αναδειχθεί πρώτη δύναμη στις φοιτητικές εκλογές των τελευταίων χρόνων – εκφράζει δυναμικά την αντίθεσή της στην αναθεώρηση του άρθρου 16, στη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων και κάνει λόγο για κίνδυνο υποβάθμισης των πτυχίων των δημόσιων πανεπιστημίων και εμπορευματοποίηση της φοιτητικής μέριμνας.

Όσον αφορά στην ΠΑΣΠ (πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ), το πλαίσιο των διεκδικήσεών της περιλαμβάνει την ενίσχυση της ασφάλειας και της φοιτητικές μέριμνας, σπουδές με σύγχρονα εφόδια, τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση, διαφάνεια στους Φοιτητικούς Συλλόγους, καλύτερη σύνδεση της ακαδημαϊκής θεωρίας με την επαγγελματική εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης.

Κατά την ημέρα των φοιτητικών εκλογών δεν διεξάγονται μαθήματα, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών και των φοιτητριών στη διαδικασία των εκλογών. Για να ψηφίσουν, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης) καθώς και το πάσο τους.

