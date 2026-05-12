Δένδιας για drone στη Λευκάδα: «Είμαστε βέβαιοι ότι είναι ουκρανικό, εξαιρετικά σοβαρό θέμα» – Επιφυλάχθηκε να απαντήσει το Κίεβο

Το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε με εκρηκτικά στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε επισήμως την Τρίτη ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Με καθυστέρηση πέντε ημερών και αφού είχε προηγηθεί η αυστηρή τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη σε σχετική ενημέρωση των Ευρωπαίων συναδέλφων του στις Βρυξέλλες, ο κ. Δένδιας έκανε και ο ίδιος την παραδοχή ότι είναι ένα «εξαιρετικά σοβαρό θέμα», κάτι που απέφευγε να πει από την ημέρα εντοπισμού του drone, την περασμένη Πέμπτη.

«Θα έχω την ευκαιρία να πληροφορήσω τους ομολόγους μου, παρουσία και του Ουκρανού υπουργού Άμυνας με δεδομένα που έχουν να κάνουν με το drone που αλιεύσαμε στην Ελλάδα, (σ.σ στη Λευκάδα) το USV (Unmanned Surface Vehicle), είμαστε βέβαιοι ότι είναι ένα ουκρανικό drone» ανέφερε χαρακτηριστικά από τις Βρυξέλλες ο Νίκος Δένδιας.

«Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία του θαλάσσιου drone επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, αλλά επίσης επηρεάζει και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα» επισήμανε ο Νίκος Δένδιας πριν λίγο στις Βρυξέλλες. Να σημειωθεί ότι ο υπουργός είχε εμφανιστεί στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη σχεδόν περιχαρής με την εξέλιξη, αναδεικνύοντας την πτυχή ότι από την μελέτη και την εξέταση του drone, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να βελτιώσουν τη σχετική τεχνογνωσία!

Στο μεταξύ τη Δευτέρα, ο κ. Γεραπετρίτης έκανε λόγο για «μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη», προαναγγέλλοντας πως «όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα» στέλνοντας σαφή μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση για τα όρια των αντοχών των ελληνικών Αρχών απέναντι σε ανάλογα φαινόμενα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η υπόθεση έχει προκαλέσει σκιές στις σχέσεις Αθήνας – Κιέβου, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να μεταφερθούν πολεμικές συγκρούσεις Ρωσίας – Ουκρανίας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, ου μην και στο Αιγαίο. Κάτι που είναι πολλαπλώς ανεπιθύμητο.

Σημειώνεται ότι στη Σύνοδο μετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Μιχαΐλο Φεντόροφ, ο οποίος μετά την ενημέρωση Δένδια επιφυλάχθηκε να απαντήσει μόλις εξετάσεις όλα τα στοιχεία για το USV στη Λευκάδα.

