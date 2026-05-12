search
ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 15:00
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.05.2026 14:40

Δένδιας για drone στη Λευκάδα: «Είμαστε βέβαιοι ότι είναι ουκρανικό, εξαιρετικά σοβαρό θέμα» – Επιφυλάχθηκε να απαντήσει το Κίεβο

12.05.2026 14:40
drone-lefkada

Το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε με εκρηκτικά στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε επισήμως την Τρίτη ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Με καθυστέρηση πέντε ημερών και αφού είχε προηγηθεί η αυστηρή τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη σε σχετική ενημέρωση των Ευρωπαίων συναδέλφων του στις Βρυξέλλες, ο κ. Δένδιας έκανε και ο ίδιος την παραδοχή ότι είναι ένα «εξαιρετικά σοβαρό θέμα», κάτι που απέφευγε να πει από την ημέρα εντοπισμού του drone, την περασμένη Πέμπτη.

«Θα έχω την ευκαιρία να πληροφορήσω τους ομολόγους μου, παρουσία και του Ουκρανού υπουργού Άμυνας με δεδομένα που έχουν να κάνουν με το drone που αλιεύσαμε στην Ελλάδα, (σ.σ στη Λευκάδα) το USV (Unmanned Surface Vehicle), είμαστε βέβαιοι ότι είναι ένα ουκρανικό drone» ανέφερε χαρακτηριστικά από τις Βρυξέλλες ο Νίκος Δένδιας.

«Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία του θαλάσσιου drone επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, αλλά επίσης επηρεάζει και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα» επισήμανε ο Νίκος Δένδιας πριν λίγο στις Βρυξέλλες. Να σημειωθεί ότι ο υπουργός είχε εμφανιστεί στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη σχεδόν περιχαρής με την εξέλιξη, αναδεικνύοντας την πτυχή ότι από την μελέτη και την εξέταση του drone, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να βελτιώσουν τη σχετική τεχνογνωσία!

Στο μεταξύ τη Δευτέρα, ο κ. Γεραπετρίτης έκανε λόγο για «μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη», προαναγγέλλοντας πως «όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα» στέλνοντας σαφή μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση για τα όρια των αντοχών των ελληνικών Αρχών απέναντι σε ανάλογα φαινόμενα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η υπόθεση έχει προκαλέσει σκιές στις σχέσεις Αθήνας – Κιέβου, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να μεταφερθούν πολεμικές συγκρούσεις Ρωσίας – Ουκρανίας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, ου μην και στο Αιγαίο. Κάτι που είναι πολλαπλώς ανεπιθύμητο.

Σημειώνεται ότι στη Σύνοδο μετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Μιχαΐλο Φεντόροφ, ο οποίος μετά την ενημέρωση Δένδια επιφυλάχθηκε να απαντήσει μόλις εξετάσεις όλα τα στοιχεία για το USV στη Λευκάδα.

Διαβάστε επίσης:

Δαρδανέλια, Μαρμαράς και Βόσπορος: Τι κρύβει η σύγκρουση Ελλάδας και Τουρκίας στον ΟΗΕ για την ονομασία των Στενών

Αλέξης Τσίπρας: Η ατάκα με τον θεριστή που… έγραψε (Video)

Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις με την Κοβέσι μετά τη «μισή» ανανέωση των Ευρωπαίων εισαγγελέων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
survivor-egkatastaseis

Η απέραντη φάμπρικα «Survivor» στην Δομινικανή Δημοκρατία – 3.000 στρέμματα, 2.000 εργαζόμενοι

bouradonis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο: Αθώοι οι κατηγορούμενοι για τη διαπόμπευση του πρώην πρύτανη

mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και… αδυνατίζει!

festival-cannes_1205_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Ανοίγει σήμερα η αυλαία του 79ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών (photos/video)

eric-trump-donald-jr
ΚΟΣΜΟΣ

Απάτη με τα κινητά του Ντόναλντ Τραμπ – 600.000 άτομα πλήρωσαν για το χρυσό τηλέφωνο του Τραμπ και δεν το έχει παραλάβει κανείς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

floros_survivor
MEDIA

Survivor: Ποιος είναι ο Σταύρος Φλώρος που τραυματίστηκε σοβαρά από ταχύπλοο

samaras- kaklamanis- gerapetritis- xardalias – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι 3 λόγοι για φθινοπωρινές κάλπες, οι κινήσεις Σαμαρά, Νικήτας και Παπασταύρου στο επικρατείας, το πασοκικό άγχος, ο Γεραπετρίτης «ισιώνει» Δένδια   

kalpi new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Δεύτερος ο Τσίπρας, τέταρτη η Καρυστιανού - Μέγα πρόβλημα η ακρίβεια

Dendias-Gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανικό drone στη Λευκάδα: Οι περίεργοι χειρισμοί του Δένδια και η διορθωτική παρέμβαση Γεραπετρίτη 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 15:00
survivor-egkatastaseis

Η απέραντη φάμπρικα «Survivor» στην Δομινικανή Δημοκρατία – 3.000 στρέμματα, 2.000 εργαζόμενοι

bouradonis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο: Αθώοι οι κατηγορούμενοι για τη διαπόμπευση του πρώην πρύτανη

mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και… αδυνατίζει!

1 / 3