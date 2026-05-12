Τα φάουλ του Μουμουλίδη

Ακόμα τις συζητάνε τις γκάφες του Θέμη του Μουμουλίδη όσοι βρέθηκαν στο θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι για την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα.

Ο σκηνοθέτης που ήταν σε ρόλο συντονιστή της εκδήλωσης έκανε λάθος στο όνομα ενός εκ των ομιλητών της εκδήλωσης (Αλεξάκος αντί Αλεξάκης), αλλά ξέχασε και να αναφέρει την παρουσία του δημάρχου Χαλανδρίου, του Σίμου Ρούσσου. Κάποιος του το επισήμανε μετά την έναρξη και το διόρθωσε βέβαια.

Η παράλειψη ήταν κάτι παραπάνω από δείγμα αγένειας, καθώς η εκδήλωση κατέστη δυνατή χάρη στις γρήγορες κινήσεις του δημάρχου, που κατέστησαν λειτουργικό και έτοιμο τον χώρο.

Ο Μουμουλίδης είναι μεν σκηνοθέτης, αλλά άλλο οι παραστάσεις και άλλο οι πολιτικές εκδηλώσεις, που λόγω της σημασίας τους, όπως αυτή του Αλέξη Τσίπρα, έχουν απαιτήσεις.

