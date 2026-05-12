search
ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 12:56
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.05.2026 11:01

Εύσημα από Βρυξέλλες για το Κράτος Δικαίου

12.05.2026 11:01
mitsotakis_kratos_dikaiou

Τα εύσημα του Ευρωπαίου Επιτρόπου για το Κράτος Δικαίου, Μάικλ ΜακΓκραθ, άκουσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντηση των δύο ανδρών στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο ΜακΓκραθ επισήμανε «την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε στον τομέα του κράτους δικαίου, καθώς και τη σημαντική πρόοδο που έχετε σημειώσει τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω», είπε «ότι, χωρίς αμφιβολία, οι μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί και το περιβάλλον κράτους δικαίου εδώ στην Ελλάδα σας έχουν βοηθήσει να αναπτύξετε και να ενισχύσετε την οικονομία, και πιστεύω, χωρίς αμφιβολία, ότι αναγνωρίζεται πλέον όλο και περισσότερο ότι η βεβαιότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις επενδύουν, αναπτύσσονται και δημιουργούν θέσεις εργασίας».

Να γελάσει και λίγο το χειλάκι της κυβέρνησης, που τον τελευταίο καιρό όλο… ξύλο τρώει για το κράτος δικαίου…

Διαβάστε επίσης

Στα Χανιά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Επίσκεψη στη Σούδα

Νέα Δημοκρατία: Πρώτο συνέδριο χωρίς Καραμανλή και Σαμαρά

Άδωνις για τη «fake» φωτογραφία: Πρόκειται για εξώφυλλο περιοδικού από την Σερβία το 2024

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
acun-new
MEDIA

Ατζούν Ιλιτζαλί για τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη στο Survivor: «Πάω εκτάκτως στον Άγιο Δομίνικο»

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο ανήλικες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας

SURVIVOR NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Χαριστική βολή» (;) για το Survivor το τραγικό περιστατικό

xardalias_konstantatos
ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο»

ETAD_logo_new
ADVERTORIAL

ΕΤΑΔ: Προκήρυξη διαγωνισμών για την παραχώρηση απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλών στη Ρόδο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

samaras- kaklamanis- gerapetritis- xardalias – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι 3 λόγοι για φθινοπωρινές κάλπες, οι κινήσεις Σαμαρά, Νικήτας και Παπασταύρου στο επικρατείας, το πασοκικό άγχος, ο Γεραπετρίτης «ισιώνει» Δένδια   

kalpi new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Δεύτερος ο Τσίπρας, τέταρτη η Καρυστιανού - Μέγα πρόβλημα η ακρίβεια

Dendias-Gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανικό drone στη Λευκάδα: Οι περίεργοι χειρισμοί του Δένδια και η διορθωτική παρέμβαση Γεραπετρίτη 

klavdia-new
LIFESTYLE

Κλαυδία: Η δήλωση για τη Eurovision που προκάλεσε αντιδράσεις - «Ανόητο και ανεπίτρεπτο - Δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτά» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 12:56
acun-new
MEDIA

Ατζούν Ιλιτζαλί για τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη στο Survivor: «Πάω εκτάκτως στον Άγιο Δομίνικο»

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο ανήλικες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας

SURVIVOR NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Χαριστική βολή» (;) για το Survivor το τραγικό περιστατικό

1 / 3