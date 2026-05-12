Εύσημα από Βρυξέλλες για το Κράτος Δικαίου

Τα εύσημα του Ευρωπαίου Επιτρόπου για το Κράτος Δικαίου, Μάικλ ΜακΓκραθ, άκουσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντηση των δύο ανδρών στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο ΜακΓκραθ επισήμανε «την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε στον τομέα του κράτους δικαίου, καθώς και τη σημαντική πρόοδο που έχετε σημειώσει τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω», είπε «ότι, χωρίς αμφιβολία, οι μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί και το περιβάλλον κράτους δικαίου εδώ στην Ελλάδα σας έχουν βοηθήσει να αναπτύξετε και να ενισχύσετε την οικονομία, και πιστεύω, χωρίς αμφιβολία, ότι αναγνωρίζεται πλέον όλο και περισσότερο ότι η βεβαιότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις επενδύουν, αναπτύσσονται και δημιουργούν θέσεις εργασίας».

Να γελάσει και λίγο το χειλάκι της κυβέρνησης, που τον τελευταίο καιρό όλο… ξύλο τρώει για το κράτος δικαίου…

