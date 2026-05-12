Συλλογικές συμβάσεις: Επέκταση σε Επισιτισμό και Ζαχαρώδη – Πάνω από 400.000 εργαζόμενοι με αποδοχές έως 20% πάνω από τον κατώτατο

Στην επέκταση δύο νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στους κλάδους του Επισιτισμού και των Ζαχαρωδών Προϊόντων προχωρά το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καλύπτοντας συνολικά περισσότερους από 400.000 εργαζόμενους.

Με απόφαση της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως και στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, οι νέες συμβάσεις επεκτείνονται στο σύνολο των εργαζομένων των δύο κλάδων για την περίοδο 2026-2028 και προβλέπουν αποδοχές έως και περίπου 20% υψηλότερες από τον νόμιμο κατώτατο μισθό.

Ειδικότερα, η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον κλάδο του Επισιτισμού προβλέπει βασικούς μισθούς από 930 έως 1.100 ευρώ, δηλαδή αυξημένους έως και 19,6% σε σχέση με τον κατώτατο μισθό.

Η σύμβαση αφορά όλους τους εργαζόμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα της χώρας και θα ισχύσει από την 1η Απριλίου 2026 έως τις 31 Μαρτίου 2028.

Παράλληλα, προβλέπονται πρόσθετες παροχές, όπως επίδομα γάμου με προσαύξηση 10%, επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης έως 15% και επίδομα εποχικής απασχόλησης 10%.

Αντίστοιχα, η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον κλάδο των Ζαχαρωδών Προϊόντων αφορά αρχικά 6.000 εργαζόμενους, ωστόσο μέσω του μηχανισμού επέκτασης οι ωφελούμενοι αυξάνονται κατά 17.000, φθάνοντας συνολικά τους 23.000 εργαζόμενους.

Η σύμβαση προβλέπει κατώτατα ημερομίσθια αυξημένα έως 7,2% σε σχέση με το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, ενώ η συνολική αύξηση σε βάθος τριετίας ανέρχεται στο 9,2%.

Θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028 και περιλαμβάνει επίσης επίδομα γάμου 10%, επίδομα εκπαίδευσης έως 10% και προσαύξηση 20% για αρχιτεχνίτες.

Σε δήλωσή της, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως ανέφερε: «Η επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε δύο εξαιρετικά μεγάλους κλάδους εργαζομένων και μάλιστα με κατώτατο μισθό αυξημένο κατά έως και 20% σε σχέση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό, είναι η απτή απόδειξη για την τεράστια σημασία και χρησιμότητα που έχει η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία.

Παράλληλα επιβεβαιώνει πλήρως ότι ο κατώτατος μισθός είναι απλά ένα δίχτυ προστασίας για τους εργαζόμενους και μπορεί να αυξηθεί κατά πολύ μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας μεταξύ εργαζόμενων και εργοδοτών, οι οποίες θα μπορούν να προβλέπουν συνολικά διαρκώς βελτιούμενους όρους εργασίας».

