Επιδόματα και επιδοτήσεις θα περνούν από την περιουσία: Τι είναι το ψηφιακό φακέλωμα ακινήτων

Σε μια περίοδο όπου το στεγαστικό πρόβλημα πιέζει ολοένα και περισσότερο νοικοκυριά και ενοικιαστές, το οικονομικό επιτελείο επιλέγει να απαντήσει με ένα νέο εκτεταμένο σύστημα ελέγχου της ακίνητης περιουσίας. Το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το γνωστό ΜΙΔΑ, αναμένεται να ενεργοποιηθεί έως το τέλος Ιουνίου και φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε μία ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα όλα τα στοιχεία για κάθε ακίνητο της χώρας.

Η κυβέρνηση παρουσιάζει το νέο σύστημα ως εργαλείο διαφάνειας και περιορισμού των καταχρήσεων σε επιδόματα και ενισχύσεις. Ωστόσο, πίσω από το αφήγημα της «καταπολέμησης της απάτης», διαμορφώνεται ένα ακόμη πλέγμα μαζικών διασταυρώσεων, μέσα από το οποίο η ΑΑΔΕ αποκτά πλήρη εικόνα όχι μόνο για το ποιος έχει τι, αλλά και για το πώς χρησιμοποιείται κάθε ακίνητο.

Στην πράξη, το ΜΙΔΑ δημιουργεί έναν ψηφιακό φάκελο για κάθε κατοικία, οικόπεδο, αγροτεμάχιο ή επαγγελματικό ακίνητο. Εκεί θα συγκεντρώνονται στοιχεία από το Ε9, το Κτηματολόγιο, δηλώσεις μισθώσεων, παροχές ρεύματος και άλλες βάσεις δεδομένων του Δημοσίου. Η φιλοσοφία είναι σαφής: λιγότερη εμπιστοσύνη στις δηλώσεις των φορολογουμένων και περισσότερος αυτοματοποιημένος έλεγχος μέσω διασταυρώσεων.

Το νέο σύστημα θα χρησιμοποιείται για τον έλεγχο σειράς επιδομάτων και κοινωνικών παροχών, όπως η επιστροφή ενοικίου, το στεγαστικό επίδομα, το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, το επίδομα θέρμανσης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Η ΑΑΔΕ εκτιμά ότι μέσα από το ΜΙΔΑ θα εντοπίζονται όσοι εμφανίζονται να πληρούν τα περιουσιακά κριτήρια για επιδόματα, ενώ στην πραγματικότητα διαθέτουν μεγαλύτερη ακίνητη περιουσία ή αποκρύπτουν στοιχεία. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκφράζουν ανησυχίες ότι η λογική των οριζόντιων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων μπορεί να οδηγήσει σε νέες γραφειοκρατικές εμπλοκές ή ακόμα και σε απώλεια ενισχύσεων λόγω λαθών και ασυμφωνιών στα μητρώα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις αγροτικές επιδοτήσεις. Το νέο σύστημα θα «χτενίζει» επιλέξιμες εκτάσεις, μισθωμένα αγροτεμάχια και παραχωρήσεις γης, με στόχο να περιοριστούν οι παράνομες ή αμφισβητούμενες ενισχύσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, το Δημόσιο προωθεί και νέο ψηφιακό γεωχωρικό χάρτη της χώρας, βασισμένο σε δορυφορικές εικόνες και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Με άλλα λόγια, ο έλεγχος των επιδοτήσεων περνά πλέον και μέσα από αλγοριθμικά φίλτρα, τα οποία θα καθορίζουν ποιες εκτάσεις θεωρούνται επιλέξιμες και ποιες όχι.

Το ΜΙΔΑ, πάντως, δεν περιορίζεται μόνο στα επιδόματα. Από το 2027 θα αξιοποιείται και για απαλλαγές ή εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ. Η κύρια κατοικία θα πιστοποιείται πλέον μέσα από τα δεδομένα της πλατφόρμας και όχι μόνο από όσα δηλώνονται στη φορολογική δήλωση.

Η αλλαγή αυτή αφορά κυρίως κατοικίες σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, αλλά και παραμεθόριες περιοχές όπου το όριο φθάνει τους 1.700 κατοίκους. Για να χορηγείται η απαλλαγή, η αξία της κατοικίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να δηλώσουν αναλυτικά τη χρήση κάθε ακινήτου τους. Δηλαδή αν είναι κύρια κατοικία, εξοχικό, μισθωμένο, δωρεάν παραχωρημένο, κενό ή αν αξιοποιείται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η καταγραφή των κενών κατοικιών. Το υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει να αποκτήσει πλήρη εικόνα για τα ακίνητα που μένουν εκτός αγοράς, την ώρα που τα ενοίκια συνεχίζουν να αυξάνονται και η πρόσβαση στη στέγη γίνεται ολοένα δυσκολότερη για χιλιάδες νοικοκυριά.

Ωστόσο, η συζήτηση για το στεγαστικό ανοίγει και ένα ευρύτερο ερώτημα: αν το πρόβλημα αντιμετωπίζεται κυρίως μέσα από μηχανισμούς καταγραφής και ελέγχου ή αν απαιτούνται ουσιαστικές πολιτικές αύξησης της προσφοράς κατοικιών και περιορισμού της πίεσης στις τιμές.

Το νέο μητρώο θα περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για κάθε ακίνητο, όπως είδος, επιφάνεια, όροφο, θέση, κατάσταση ηλεκτροδότησης, μισθώσεις, καθώς και τους βασικούς κωδικούς ταυτοποίησης. Ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) θα συνδέεται πλέον με τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), ώστε να περιοριστούν οι αποκλίσεις ανάμεσα στις διαφορετικές βάσεις δεδομένων.

Για το οικονομικό επιτελείο, το ΜΙΔΑ αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την πλήρη ψηφιοποίηση της φορολογικής και περιουσιακής εικόνας των πολιτών. Για αρκετούς φορολογούμενους όμως, το νέο σύστημα μοιάζει περισσότερο με μια νέα εποχή διαρκούς επιτήρησης της ιδιωτικής περιουσίας, σε μια συγκυρία όπου η φορολογική πίεση και το κόστος στέγασης παραμένουν ήδη ιδιαίτερα υψηλά.

