Ο Ερικ Κλάπτον διέκοψε τη συναυλία του στην Μαδρίτη καθώς ένας εκ των θεατών του πέταξε ένα μεγάλο αντικείμενο.

Κάμερα από κινητό, αμέσως μετά το «Cocaine» που τραγούδησε, δείχνει τον σπουδαίο καλλιτέχνη να κατευθύνεται προς την άκρη της σκηνής, όταν κάποιος του πέταξε ένα αντικείμενο, βινύλιο κατά μαρτυρίες.

Για λίγα δευτερόλεπτα ο Κλάπτον σάστισε, ενώ το κοινό άρχισε να αποδοκιμάζει το πρόσωπο που του πέταξε το αντικείμενο. Ο τραγουδιστής, που έβγαινε εκείνη τη στιγμή για ένα μίνι διάλειμμα, αποφάσισε να μην επιστρέψει φανερά εκνευρισμένος.

Eric Clapton ended his Madrid concert early after being hit by a record sleeve thrown from the crowd while performing in Spain. pic.twitter.com/6HarN3bKIL May 12, 2026

