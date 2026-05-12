Στη σύλληψη δύο ανηλίκων, ηλικίας 17 και 16 ετών, οι οποίοι φέρονται να διακινούσαν ποσότητες κάνναβης χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά πατίνια προχώρησαν αστυνομικοί στα Χανιά.
Εκτός από τους δύο νεαρούς, συνελήφθησαν ακόμα ένας 20χρονος και δύο από τους γονείς τους.
Σύμφωνα με το ekriti.gr, στην κατοχή των ανήλικων εντοπίστηκαν 10 συσκευασίες με μικροποσότητες ναρκωτικής ουσίας, καθώς και ζυγαριά ακριβείας, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες περί οργανωμένης διακίνησης.
Ο 20χρονος συνελήφθη καθώς φέρεται να ήταν εκείνος που προμήθευε τους ανηλίκους με τα ναρκωτικά, ενώ οι γονείς κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
