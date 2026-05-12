ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 12:58
«Μυστήριο χωρίς τέλος» ο θάνατος του Σήφη Βαλυράκη – Συνεχίζεται η δίκη

Με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται, συνεχίζεται σήμερα, Τρίτη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η δίκη για την πολύκροτη υπόθεση θανάτου του πρώην υπουργού των κυβερνήσεων Παπανδρέου και Σημίτη, Σήφη Βαλυράκη, με το βάρος να πέφτει στις νέες μαρτυρικές καταθέσεις που αναμένεται να εξεταστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, στο δικαστήριο κατέθεσε πραγματογνώμονας-ναυπηγός, ο οποίος ανέφερε πως ήταν η πρώτη φορά που κλήθηκε να πραγματοποιήσει πραγματογνωμοσύνη σε υπόθεση τέτοιου χαρακτήρα, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα σοβαρή και σύνθετη έρευνα.

«Δεν μας είπε κάποιος κάτι, αν ήταν ατύχημα ή όχι. Εμείς ξεκινήσαμε την έρευνα από την αρχή», ανέφερε χαρακτηριστικά ενώπιον του δικαστηρίου, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία της υπόθεσης και τα πολλά αναπάντητα ερωτήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν.

Το χρονικό της υπόθεσης του θανάτου του Σήφη Βαλυράκη

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2021, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, όταν ο Σήφης Βαλυράκης είχε βγει με το φουσκωτό σκάφος του στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας

Κάποιες ώρες αργότερα, το σκάφος εντοπίστηκε να κινείται ακυβέρνητο, ενώ ο πρώην υπουργός ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα.

Παρά την πολυετή έρευνα, κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του παραμένουν ανοιχτά, με όλα τα ενδεχόμενα να εξακολουθούν να εξετάζονται από τη Δικαιοσύνη.

