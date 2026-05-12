Φορτηγό… γκρέμισε περίπτερο στη Θεσσαλονίκη! (photos/video)

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο στην Αγίας Σοφίας και το… γκρέμισε!
Το περιστατικό έγινε γύρω στις 09:30 όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το φορτηγό καρφώθηκε» στο περίπτερο στον πεζόδρομο.
«Μια κοπέλα με ποδήλατο ψώνιζε εκείνη την ώρα και ευτυχώς πετάχτηκε», ανέφερε στο thestival.gr αυτόπτης μάρτυρας.
«Ήταν ένα πράγμα σαν να με μετακίνησε αργά και σταθερά και εγώ μέσα πάλευα με τα εμπορεύματα», είπε ο περιπτεράς λίγο μετά το περιστατικό.
Από το συμβάν ευτυχώς δεν σημειώθηκε τραυματισμός.
