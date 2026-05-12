ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 10:41
12.05.2026 09:30

Κρήτη: Νέα καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία – Τη χτύπησε μπροστά στα παιδιά τους και της έσπασε δόντι

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, καθώς μια 33χρονη κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τον 38χρονο σύζυγό της, μπροστά μάλιστα στα τέσσερα ανήλικα παιδιά τους σε δωμάτιο ξενοδοχείου στα Χανιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Δευτέρα κατά τη διάρκεια διακοπών στην Κρήτη του ζευγαριού από την Φινλανδία. Η 33χρονη κατήγγειλε στις αρχές ότι ο σύζυγός της τη χτύπησε επανειλημμένα στο πρόσωπο με γροθιές, με αποτέλεσμα να της σπάσει ένα δόντι και να υποστεί μώλωπες. Όπως αναφέρει, η επίθεση δεν σταμάτησε εκεί, καθώς υποστήριξε ότι δέχθηκε επίσης κλωτσιές, σπρωξίματα, αλλά και απειλές.

Το γεγονός ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα τέσσερα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού δίνει ακόμη πιο βαριά διάσταση στην υπόθεση, που πλέον διερευνάται από τις αστυνομικές αρχές. Ο 38χρονος συνελήφθη από την αστυνομία, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.

