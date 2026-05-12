Τιθορέα: «Τους παρακολουθούσαμε μήνες», λέει ο Χρυσοχοϊδης – Έτοιμοι για όλα οι ληστές, με χειροβομβίδες και σφαίρες στη θαλάμη

Η αστυνομία «παρακολουθούσε εδώ και καιρό» την ομάδα των ληστών που χτύπησε τράπεζα στην Τιθορέα, αποκάλυψε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως είπε στην ΕΡΤ το πρωί της Τρίτης «είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες, μια μεγάλη και άλλες μικρές. Η αστυνομία οργανώθηκε, τους παρακολούθησε και έδρασε». Στην ερώτηση για το αν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν διασυνδέσεις των 8 συλληφθέντων με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι «μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά αυτά θα τα βρουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς».

«Αυτή η ομάδα που ήταν πολύ ικανή και δραστήρια, τελικά έπεσε στην παγίδα της υπηρεσίας και συνελήφθη» κατέληξε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Αποφασισμένοι

Πάντως, την εικόνα ληστών αποφασισμένων για όλα δίνει η αστυνομία για τα 8 άτομα (έξι άνδρες και δύο γυναίκες) που συνελήφθησαν τη Δευτέρα το βράδυ για τη ληστεία σε τράπεζα στην Τιθορέα.

Όπως δήλώσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, «οι πρώτοι πέντε συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία, με βαρύ οπλισμό. Είχαν 4 χειροβομβίδες, σφαίρες στη θαλάμη των όπλων τους, πιστόλια και υποπολυβόλα». Η ίδια δήλωσε ότι οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 24 έως 33 ετών «και έχουν απασχολήσει τις αρχές με κάποια αδικήματα».

«Δεν είχαν καμία σχέση με την περιοχή και επέλέξαν την τράπεζα επειδή δεν είναι κοντά κάποιο αστυνομικό τμήμα» υπογράμμισε η Κ. Δημογλίδου και πρόσθεσε ότι οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση «αναζητούν και άλλα άτομα ενώ σήμερα γίνονται και κατ’ οίκον έρευνες».

Το χρονικό της σύλληψης

Αμέσως μετά τη ληστεία στην τράπεζα στην Τιθορέα, στην ευρύτερη περιοχή αναπτύχθηκαν, εκτός από τις τοπικές αστυνομικές αρχές, και δυνάμεις από την Αθήνα και συγκεκριμένα από το Τμήμα Διαρρηκτών. Πάνοπλοι αστυνομικοί άρχισαν να σαρώνουν τους δρόμους όταν κατάφεραν να εντοπίσουν το ασημί κλεμμένο όχημα των δραστών.

Αν και το ακολούθησαν, οι κακοποιοί προσπάθησαν να ξεφύγουν αναπτύσσοντας ταχύτητα στους επαρχιακούς δρόμους. Οι δυνάμεις της ΔΑΟΕ εγκλώβισαν το όχημα σε ένα αδιέξοδο. Εκεί οι ληστές βγήκαν από το όχημα με τα όπλα στα χέρια, σημαδεύοντας τους αστυνομικούς. Ωστόσο, όταν διαπίστωσαν το αδιέξοδο της κατάστασης, αποφάσισαν να παραδοθούν.

Οι αστυνομικοί τους μετέφεραν υπό άκρα μυστικότητα, στη ΓΑΔΑ, ανεβάζοντάς τους στα γραφεία των Διαρρηκτών από τα ασανσέρ που χρησιμοποιούν οι διοικητές της ασφάλειας και όχι από την κεντρική είσοδο ενώ οι έρευνες συνεχίστηκαν και στην Αθήνα, όπου πραγματοποιήθηκαν άλλες 3 συλλήψεις.

Οι αρχές θεωρούν ότι οι εν λόγω δράστες διέπραξαν και τη ληστεία στην Κάτοχη Μεσολογγίου το 2025, όπου κράτησαν ομήρους υπαλλήλους και πελάτες. Γενετικό υλικό και αποτυπώματα από τους συλληφθέντες θα αναλυθούν κατά προτεραιότητα, ώστε να διαπιστωθεί σε ποιες άλλες περιπτώσεις έχουν εμπλακεί.

Διαβάστε επίσης

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις γραμμές του Τραμ

Κάτω Πατήσια: Φωτιά σε σούπερ μάρκετ στη Λιοσίων (video)

Καιρός: Όταν ο Ιούλιος συναντά τον Μάιο σε ραντεβού στη Σαχάρα!