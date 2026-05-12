«Just-in-Case» αντί «Just-in-Time»: Ο παγκόσμιος συναγερμός για την εφοδιαστική αλυσίδα και η ελληνική πραγματικότητα

Ο κώδωνας του κινδύνου για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ηχεί πλέον εκκωφαντικά. Ο διακεκριμένος Αμερικανός αναλυτής συστημάτων, Mark A. Shryock, προειδοποιεί με πρόσφατη παρέμβασή του για δομικές αδυναμίες στο παγκόσμιο εμπόριο, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε άδεια ράφια στις ανεπτυγμένες οικονομίες.

Η ανάλυση του Shryock εστιάζει στην «ευθραυστότητα» των δικτύων μεταφοράς και στην ανάγκη οι επιχειρήσεις να εγκαταλείψουν το μοντέλο «Just-in-Time» για χάρη της ασφάλειας των αποθεμάτων.

Η Ελλάδα στη δίνη της παγκόσμιας ανησυχίας

Στην εγχώρια αγορά, το ερώτημα που κυριαρχεί είναι αν η Ελλάδα μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη από μια πιθανή διεθνή αρρυθμία. Με βάση τα στοιχεία από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τους φορείς του λιανεμπορίου, η χώρα διαθέτει επάρκεια αγαθών. Τα εθνικά αποθέματα σε βασικά είδη διατροφής (σιτηρά, έλαια, όσπρια) καλύπτουν τις ανάγκες για τους επόμενους 4-6 μήνες. Ωστόσο, η ελληνική αγορά δεν είναι «νησί» και οι προειδοποιήσεις αναλυτών όπως ο Shryock μεταφράζονται ήδη σε αυξημένο κόστος.

Στατιστικά στοιχεία και ακρίβεια

Το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν εντοπίζεται στην έλλειψη ποσοτήτων, αλλά στην εκρηκτική άνοδο των τιμών. Ο εισαγόμενος πληθωρισμός, τροφοδοτούμενος από το κόστος των logistics, πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά:

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης τιμών στα είδη διατροφής παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με το ελαιόλαδο και τα φρούτα να ηγούνται των ανατιμήσεων.

Το κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας (μεταφορικά και αποθήκευση) έχει επιβαρυνθεί κατά 15-18% το τελευταίο έτος, επιβάρυνση που μετακυλίεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στον καταναλωτή.

Το μοντέλο «Just-in-Case» και η «ψυχολογία της έλλειψης»

Η στροφή προς το μοντέλο «Just-in-Case» (αποθεματοποίηση για κάθε ενδεχόμενο), την οποία υποδεικνύουν αναλυτές, αυξάνει το λειτουργικό κόστος των σούπερ μάρκετ. Επιπλέον, η προειδοποίηση για «άδεια ράφια» στην Ευρώπη δημιουργεί μια επικίνδυνη ψυχολογία. Αν οι καταναλωτές οδηγηθούν σε αγορές πανικού, η τεχνητή έλλειψη θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα νέο, ανεξέλεγκτο κύμα ακρίβειας.

Με λίγα λόγια , η Ελλάδα καλείται να διαχειριστεί μια δύσκολη εξίσωση: να διατηρήσει την επάρκεια που εγγυώνται τα αποθέματά της, εμποδίζοντας ταυτόχρονα την «απλησίαστη» τιμή στο ράφι. Όπως επισημαίνει η ανάλυση του Shryock, η προετοιμασία για τις επόμενες κρίσεις δεν είναι πλέον επιλογή, αλλά επιτακτική ανάγκη επιβίωσης για τις εθνικές οικονομίες.

