Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας: «Οι ενδυναμωμένοι νοσηλευτές σώζουν ζωές»

Η 12η Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών, αποτελεί ημέρα υψηλού συμβολισμού για τη διεθνή υγειονομική κοινότητα και υπενθυμίζει τον καθοριστικό ρόλο της νοσηλευτικής επιστήμης στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ENE) τιμά την Florence Nightingale, τη γυναίκα που μετέτρεψε τη φροντίδα σε οργανωμένη επιστημονική πράξη και θεμελίωσε ένα επάγγελμα με βαθύ ανθρωπιστικό, ηθικό και κλινικό αποτύπωμα.

Το φετινό μήνυμα του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών « Οι Νοσηλευτές μας. Το μέλλον μας. Οι ενδυναμωμένοι νοσηλευτές σώζουν ζωές» («Our Nurses. Our Future. Empowered Nurses Save Lives»), αναδεικνύει με σαφήνεια ότι το μέλλον των συστημάτων υγείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ενίσχυση και τη θεσμική θωράκιση του νοσηλευτικού δυναμικού.

Η ενδυνάμωση των νοσηλευτών δεν αποτελεί μόνο επαγγελματική διεκδίκηση αλλά στρατηγική αναγκαιότητα για τη βιωσιμότητα, την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών υγείας.

Οι νοσηλευτές βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της φροντίδας, από τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας έως την κοινοτική φροντίδα, την πρόληψη, την αποκατάσταση και τη δημόσια υγεία.

Με επιστημονική επάρκεια, κλινική εμπειρία και υψηλό αίσθημα ευθύνης, στηρίζουν αδιάκοπα τον ασθενή, την οικογένεια και το ίδιο το σύστημα υγείας, συχνά υπό ιδιαίτερα απαιτητικές και εξαντλητικές συνθήκες.

Παρά τη διαχρονική και αδιαμφισβήτητη συμβολή τους, η νοσηλευτική κοινότητα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις, όπως η υποστελέχωση, η επαγγελματική εξουθένωση, η αποχώρηση έμπειρων επαγγελματιών και η μειωμένη προσέλκυση νέων επιστημόνων στο επάγγελμα.

Οι εξελίξεις αυτές δεν αφορούν μόνο τον κλάδο των νοσηλευτών αλλά την ίδια την ανθεκτικότητα και λειτουργικότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η επένδυση στη νοσηλευτική επιστήμη και στο ανθρώπινο δυναμικό της υγείας αποτελεί επένδυση με άμεσο κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Η ασφαλής στελέχωση των δομών υγείας, η επαγγελματική κατοχύρωση, η συνεχής εκπαίδευση και η ουσιαστική συμμετοχή των νοσηλευτών στον σχεδιασμό πολιτικών υγείας συνιστούν κρίσιμες προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο, ανθεκτικό και αποτελεσματικό σύστημα υγείας.

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος εκφράζει τον βαθύ σεβασμό της προς όλους τους νοσηλευτές της χώρας, οι οποίοι με γνώση, επαγγελματισμό και αίσθημα προσφοράς διαφυλάσσουν καθημερινά το υπέρτατο αγαθό της ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

