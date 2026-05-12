Chery: Η αναλυτική γκάμα με τις 869 ταξινομήσεις στο πρώτο τρίμηνο στην Ελλάδα – Τιμές

Η παρουσία της Chery στην ελληνική αγορά δείχνει ξεκάθαρα πόσο γρήγορα αλλάζουν πλέον οι ισορροπίες στα SUV, με νέες μάρκες να επενδύουν σε υβριδική τεχνολογία, πλούσιο εξοπλισμό και μεγάλους χώρους, στοχεύοντας απευθείας απέναντι στα καθιερωμένα ευρωπαϊκά και ιαπωνικά μοντέλα.

Η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου περνά ίσως τη μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο των τελευταίων δεκαετιών και μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, οι κινεζικές μάρκες δεν εμφανίζονται πλέον ως εναλλακτικές επιλογές χαμηλού κόστους. Αντίθετα, αρκετές από αυτές επενδύουν επιθετικά σε τεχνολογία, σχεδίαση, εξηλεκτρισμό και εξοπλισμό, στοχεύοντας ευθέως απέναντι σε καθιερωμένους ευρωπαϊκούς, ιαπωνικούς και κορεατικούς κατασκευαστές. Η Chery αποτελεί ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της νέας εποχής. Η κινεζική εταιρεία μπήκε σχετικά πρόσφατα στην ελληνική αγορά, όμως ήδη κατάφερε να δημιουργήσει ισχυρή παρουσία σε κατηγορίες με τεράστιο ανταγωνισμό, όπως τα B-SUV, C-SUV και D-SUV. Το πιο εντυπωσιακό όμως δεν είναι μόνο οι πωλήσεις της, αλλά το εύρος της γκάμας της: από compact hybrid SUV πόλης μέχρι μεγάλα plug-in hybrid επταθέσια με premium χαρακτηριστικά και ισχύ που φτάνει τους 428 ίππους. Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται ήδη στις ταξινομήσεις. Η Chery σημείωσε συνολικά 869 ταξινομήσεις στο πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Ελλάδα, με τα Tiggo 4, Tiggo 7, Tiggo 8 και Tiggo 9 να αποτελούν τον βασικό πυρήνα της παρουσίας της στη χώρα μας.

