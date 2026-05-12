Ο Άδωνις κάνει μήνυση για τη fake φωτογραφία – «Θέλω να βρω τον πρώτο που την ανέβασε» (video)

Για τη φωτογραφία προϊόν AI που υποτίθεται ότι τον απαθανάτιζε σε προσωπικές στιγμές με μια άγνωστη γυναίκα ρωτήθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης από τον Γιώργο Λιάγκα στο Πρωινό του ΑΝΤ1.

Ο Υπουργός Υγείας είπε ότι σκοπεύει σήμερα κιόλας να υποβάλει μήνυση κατ’ αγνώστων ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι η σύζυγός του Ευγενία Μανωλίδου κατάλαβε από την αρχή ότι η φωτογραφία ήταν ψεύτικη.

«Θέλω να βρω τον πρώτο που την ανήρτησε γιατί το έκανε πολύ κακόβουλα και ήξερε ότι θα μου έκανε ζημιά» πρόσθεσε.

«Πήραν τη φωτογραφία του Τσέχου, την πέρασαν από AI, την έκαναν να μοιάζει με μένα, έβαλαν ψεύτικη αράχνη για να μου κάνουν ζημιά. Εγώ, όμως, αντιδρώ πολύ γρήγορα και πιστεύω πως το ότι κινήθηκα γρήγορα έπαιξε ρόλο για να διαλευκανθεί η υπόθεση», είπε ακόμη ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Πλέον αυτό που βλέπεις πρέπει να σκεφτείς αν είναι αληθινό ή όχι», είπε υπουργός Υγείας και επεσήμανε: «Δεν σας κρύβω ότι με εντυπωσίασε το πόσο εύκολα ο κόσμος πίστεψε – εγώ είμαι πρόσωπο που είμαι αναγνωρίσιμος – ότι θα πήγαινα σε μια ταβέρνα και θα χαριεντιζόμουν με μια γυναίκα. Σκέφτομαι πώς μπορείς να πιστέψεις κάτι τέτοιο; Κάπου να βάζουμε το μυαλό να δουλεύει. Το άλλο που με εντυπωσίασε ήταν η τρομακτική τοξικότητα καθώς το διαδίκτυο αποκαλύπτει ένα πρόσωπο της κοινωνίας που στις διαπροσωπικές σχέσεις το κρύβουμε».

