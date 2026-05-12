Την αρχική φωτογραφία, την οποία κάποιοι χρησιμοποίησαν και αλλοίωσαν, εμφανίζοντας τον ψευδώς να φιλιέται με μία άγνωστη γυναίκα, έδωσε στη δημοσιότητα ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Πρόκειται για εξώφυλλο περιοδικού από την Σερβία το 2024, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να εξηγεί σε ανάρτησή του στο Χ πώς έγινε η παραποίηση της φωτογραφίας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί εναντίον του.

«Μην πιστεύετε απολύτως τίποτε εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο» τονίζει ο υπουργός Υγείας.

«Πάντως το μίσος τους εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Δεν λυγίζω, συνεχίζω να κάνω την δουλειά μου» καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Πήραν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μία ελληνικής εφημερίδος «Το Παρασκήνιο» αλλοιωμένο και ψεύτικο. Το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου. Πώς λέγεται όλο αυτό; Μήν πιστεύετε απολύτως τίποτε εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο. Πάντως το μίσος τους εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Δεν λυγίζω, συνεχίζω να κάνω την δουλειά μου».

Πήραν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μία ελληνικής εφημερίδος «Το Παρασκήνιο» αλλοιωμένο και ψεύτικο. Το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου. Πώς λέγεται όλο αυτό; Μήν πιστεύετε απολύτως τίποτε εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο… pic.twitter.com/mVyfCZevgs — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 12, 2026

Υπενθυμίζεται ότι από το μεσημέρι της Δευτέρας (11/5) ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε προχωρήσει σε κατηγορηματική διάψευση ότι είναι ο ίδιος στη συγκεκριμένη φωτογραφία, αναφέροντας ότι «το πιθανότερο είναι προϊόν AI».

