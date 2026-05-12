Η SKAG συμμετέχει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για εργασιακά περιβάλλοντα με έμφαση στην ενσυναίσθηση

Στη δημιουργία ενός πιο υποστηρικτικού και ανθρωποκεντρικού εργασιακού περιβάλλοντος επενδύει η SKAG, συμμετέχοντας στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα “EU-CoWork | Developing Compassionate Workplaces in Europe”, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών την περίοδο 2024-2028.

Η εταιρεία, που συμπληρώνει 70 χρόνια παρουσίας στην ελληνική και διεθνή αγορά, εντάσσει τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα στη συνολικότερη στρατηγική της για βιώσιμη ανάπτυξη, με επίκεντρο όχι μόνο την παραγωγική εξέλιξη αλλά και την ενίσχυση της ευημερίας των εργαζομένων.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη διαμόρφωση εργασιακών χώρων που προάγουν την ενσυναίσθηση, την ψυχολογική ασφάλεια και την έμπρακτη υποστήριξη προς τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν βιώσει απώλειες ή εμπειρίες συνοδείας ατόμων στο τέλος της ζωής τους.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σειρά εργαστηρίων, συναντήσεων και ερευνών, με στόχο τη χαρτογράφηση των πραγματικών αναγκών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον.

Η διαδικασία περιλαμβάνει ανώνυμα ερωτηματολόγια και προσωπικές συνεντεύξεις, μέσω των οποίων αξιολογείται η υφιστάμενη εταιρική κουλτούρα και καταγράφονται σημεία που μπορούν να ενισχυθούν σε επίπεδο συνεργασίας, επικοινωνίας και συναισθηματικής υποστήριξης.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, η SKAG και η επιστημονική ομάδα του Ο.Π.Α. σχεδιάζουν παρεμβάσεις και πρακτικές δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των εργαζομένων, ενισχύοντας την ψυχική ανθεκτικότητα, τη συνεργασία και τη συνολική εργασιακή εμπειρία.

Η συμμετοχή στο “EU-CoWork” εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της εταιρείας να συνδέσει την επιχειρηματική ανάπτυξη με την υπευθυνότητα και τη φροντίδα για τον ανθρώπινο παράγοντα, σε ένα μοντέλο λειτουργίας που δίνει έμφαση στη συμμετοχικότητα και τη στήριξη των εργαζομένων.

Διαβάστε επίσης:

ΕΛΒΟ: Συμμαχίες με Rheinmetall και Όμιλο Κοπελούζου για νέο αμυντικό και βιομηχανικό αποτύπωμα

ΑΔΜΗΕ: Διασυνδέσεις, αποθήκευση και ενεργειακή ασφάλεια στο επίκεντρο της διεθνούς συνόδου των Διαχειριστών

Ευβοϊκή Ζύμη: Νέα μονάδα, πράσινη ενέργεια και μηδενικά ατυχήματα στο πρώτο ESG Report