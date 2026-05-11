Ευβοϊκή Ζύμη: Νέα μονάδα, πράσινη ενέργεια και μηδενικά ατυχήματα στο πρώτο ESG Report

Το πρώτο της ESG Report δημοσίευσε για το 2025 η Ευβοϊκή Ζύμη, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά συγκεντρωμένα στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις της στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης. Η έκθεση, η οποία καταρτίστηκε με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο VSME της EFRAG, αποτυπώνει τη στρατηγική της εταιρείας γύρω από τη βιωσιμότητα και τις επενδύσεις σε σύγχρονες παραγωγικές υποδομές.

Σημαντικό μέρος της φετινής δραστηριότητας της εταιρείας συνδέθηκε με τη λειτουργία της νέας αυτοματοποιημένης παραγωγικής μονάδας 8.000 τετραγωνικών μέτρων στο Σχηματάρι, μέσω της οποίας η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει την παραγωγική της δυνατότητα και να βελτιώσει την ενεργειακή αποδοτικότητα των εγκαταστάσεών της.

Στον τομέα της ενέργειας, η εταιρεία προχώρησε σε αξιοποίηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις εγκαταστάσεις του Σχηματαρίου και της Καστέλλας, παράγοντας συνολικά 203,6 MWh ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, περίπου το ένα τρίτο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της μονάδας στο Σχηματάρι καλύφθηκε μέσω ιδιοπαραγωγής.

Παράλληλα, εφαρμόζονται τεχνολογίες ανάκτησης θερμότητας από τους φούρνους παραγωγής, καθώς και σύστημα ψύξης με βάση το νερό, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού της ενεργειακής κατανάλωσης και βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγικής διαδικασίας.

Σε ό,τι αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, οι συνολικές άμεσες και έμμεσες εκπομπές της εταιρείας (Scope 1 και Scope 2) διαμορφώθηκαν στους 3.130,7 τόνους CO₂e κατά την περίοδο αναφοράς.

Η έκθεση περιλαμβάνει και στοιχεία για την απασχόληση και τις εργασιακές συνθήκες στην εταιρεία. Η Ευβοϊκή Ζύμη απασχολεί συνολικά 179 εργαζόμενους, με το 70% να εργάζεται με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Παράλληλα, σύμφωνα με την εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2025 δεν καταγράφηκαν εργατικά ατυχήματα.

Σε επίπεδο αμοιβών, οι αρχικοί μισθοί πλήρους απασχόλησης διαμορφώνονται σε επίπεδα κατά 1,24 φορές υψηλότερα από τον κατώτατο μισθό, στοιχείο που περιλαμβάνεται για πρώτη φορά σε δημόσια αποτύπωση κοινωνικών δεικτών της εταιρείας.

Στο σκέλος της εταιρικής διακυβέρνησης, η εταιρεία αναφέρει ότι δεν καταγράφηκαν περιστατικά διαφθοράς ή δωροδοκίας κατά την περίοδο αναφοράς, ενώ διατηρεί διεθνείς πιστοποιήσεις όπως ISO 22000, BRC, IFS και ISO 14001.

Η δημοσίευση της έκθεσης εντάσσεται στη γενικότερη τάση ενίσχυσης της λογοδοσίας και της διαφάνειας στις επιχειρήσεις τροφίμων, καθώς ολοένα περισσότερες εταιρείες προχωρούν σε συστηματική καταγραφή στοιχείων βιωσιμότητας, υπό την πίεση τόσο των ευρωπαϊκών κανονισμών όσο και των απαιτήσεων της αγοράς και των χρηματοδοτικών οργανισμών.

Για την Ευβοϊκή Ζύμη, το ESG Report λειτουργεί πλέον ως βάση αναφοράς για την παρακολούθηση και ενίσχυση των σχετικών δεικτών τα επόμενα χρόνια, σε μια περίοδο όπου η βιωσιμότητα συνδέεται όλο και περισσότερο με τη χρηματοδότηση, την ανταγωνιστικότητα και τη συνολική εικόνα των επιχειρήσεων στην αγορά.

Διαβάστε επίσης:

Η THYREOS CYBER παρουσιάζει την Palestra: Ένα πρωτοποριακό προϊόν κυβερνοασφάλειας και επιχειρησιακής ετοιμότητας

ΔΑΑ: Στα 9 εκατ. επιβάτες η κίνηση στο τετράμηνο παρά τις πιέσεις από Μέση Ανατολή

Εθνική Τράπεζα: Αποκτά το 30% της Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη με αποκλειστική συμφωνία bancassurance