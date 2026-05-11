«Τρένο» για τη δεύτερη θέση στον φετινό – 70ο– διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision εμφανίζεται στα προγνωστικά το «Ferto» του Akyla καθώς απομένουν περίπου 36 ώρες από την έναρξη του πρώτου ημιτελικού της διοργάνωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη.

Από ημέρες η ελληνική εκπροσώπηση έχει ξεχωρίσει, με φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης της φετινής διοργάνωσης, τη Φινλανδική.

Στις – σημερινές, πρωινές- εκτιμήσεις για νίκη, «Ferto» και Akylas εμφανίζονται στο δεύτερο σκαλοπάτι του «βάθρου» με ποσοστό πιθανοτήτων 13%.

Το «Φλογοβόλο» της Φινλανδίας παραμένει πρώτο και με διαφορά, όμως από την Παρασκευή το ποσοστό πιθανοτήτων μεταβλήθηκε κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες. Η Φινλανδία παρουσιάζει 38% πιθανότητες νίκης στο διαγωνισμό, με σλόγκαν «United by music» της EBU, ενώ την Παρασκευή που μας πέρασε η δυναμική της ήταν στο 34%.

Στις προβλέψεις για τον αυριανό (12/5) Α΄ ημιτελικό της Eurovision Φινλανδία και Ελλάδα αγγίζουν στον ίδιο βαθμό το απόλυτο για την πρόκριση (97% πιθανότητες). Την δεκάδα που θα εξασφαλίσει «εισιτήριο» για τον τελικό συνδιαμορφώνουν οι Σουηδία, Ισραήλ, Κροατία, Μολδαβία, Σερβία, Λιθουανία, Πολωνία και Μαυροβούνιο.

Ωστόσο το Top 3 του πρώτου ημιτελικού εκτιμάται ότι θα διαμορφώνουν η Φινλανδία με ποσοστό 66% και οι Ελλάδα και Ισραήλ με ίδια δυναμική (60%), σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στοιχηματικών, που παρουσιάζει τοEurovision World.

Για τον Β’ ημιτελικό της Πέμπτης (14/5) οι προβλέψεις φέρνουν μαζί Αυστραλία και Δανία, με ίδιες πιθανότητες να περάσουν στον για τον τελικό.

Την 10αδα συμπληρώνουν οι Ουκρανία, Ρουμανία, Κύπρος, Μάλτα, Βουλγαρία, Αλβανία, Τσεχία και Νορβηγία.

Την κορυφαία τριάδα του Β’ ημιτελικού υπολογίζεται ότι θα σχηματίσουν οι Αυστραλία, Δανία και Ουκρανία.

