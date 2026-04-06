Eurovision 2026: Διχασμένη η αυστριακή κοινή γνώμη για τον φετινό διαγωνισμό και την συμμετοχή του Ισραήλ

Οι απόψεις για των Αυστριακών εμφανίζονται διχασμένες και για τη διοργάνωση, η οποία φέτος θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, αλλά και για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Το Αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA, παρουσίασε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία δημοσκοπίσεων TQS, ρωτώντας μεταξύ άλλων αν το Ισραήλ θα πρέπει να παραμείνει στην Eurovision.

Από τα 1000 άτομα ηλικίας 16 έως 65 ετών του αντιπροσωπευτικού δείγματος που ρωτήθηκαν, το 33% απάντησε πως το Ισραήλ θα πρέπει να αποβληθεί από τον Διαγωνισμό, ενώ το 31% υποστήριξε την συμμετοχή της χώρας.

Στην ίδια έρευνα τέθηκε και το ερώτημα για το αν πρέπει να επανέλθει η Ρωσία στη Διαγωνισμό ή να συνεχιστεί ο αποκλεισμός της, εξαιτίας της επέμβασης της στην Ουκρανία και του πολέμου που μαίνεται. Εκεί τα πράγματα ήταν πιο ξεκάθαρα, με το 47% να υποστηρίζει την διατήρηση αποβολής της Ρωσίας από την Eurovision, ενώ μόλις το 26% τάχθηκε υπερ σε μια πιθανή επιστροφή.

Εν τω μεταξύ δεν συμμερίζονται όλοι το κλίμα ενθουσιασμού στην χώρα, επειδή ανέλαβε τη φετινή Eurovision, σύμφωνα με την έρευνα την οποία αναδημοσιεύουν αυστριακά ΜΜΕ και ιστοσελίδες για την Eurovision.

Σε ποσοστό 38% οι Αυστριακοί εκφράζουν αρνητική θέση («πολύ αρνητικά», «μάλλον αρνητικά») στο ερώτημα «Ποια είναι η γνώμη σας για τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στη Βιένη;».

Η πλειονότητα (44%) των πολιτών 16 εως 65 ετών εμφανίζεται θετική επειδή ο 70ος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην χώρα τους. Πλην όμως η μεγαλύτερη μερίδα των Αυστριακών (54%) δεν θεωρεί πως ο Διαγωνισμός θα αποτελέσει οικονομική επιτυχία για τη χώρα τους.

