Επιφυλακτικός ο Πορτοσάλτε για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις: «Θέλουμε να καταργήσουμε το ρουσφέτι; Δεν έχω πειστεί»

Δεν πείστηκε από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού ούτε ο Άρης Πορτοσάλτε που άσκησε κριτική μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ λέγοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήταν τολμηρός.

Κατά την έναρξη της εκπομπής ο δημοσιογράφος σχολιάζοντας το μήνυμα Μητσοτάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε:

«Ο κύριος πρωθυπουργός δεν ήταν τολμηρός. Είπε κάτι, μισό πράγμα δηλαδή, το οποίο και αυτό ακόμη αναιρεί και την ουσία αυτού που θέλει να πει. Δηλαδή πώς καταργείται το ρουσφέτι; Μάλλον, θέλουμε να καταργήσουμε το ρουσφέτι; Δεν έχω πειστεί εγώ ακόμα».

