ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 15:47
25.05.2026 15:08

Κρήτη: Στο αυτόφωρο οι γονείς της 3χρονης, κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας – Εξέταση DNA και εντάλματα σύλληψης (video)

Στα Δικαστήρια Χανίων οδηγήθηκε λίγο μετά τις 12:00 η 25χρονη μητέρα της 3χρονης που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Όπως αναφέρει το neakriti, η γυναίκα εμφανίστηκε αμίλητη, με τα χέρια δεμένα στην πλάτη, ενώ κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Πριν βρεθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, η 25χρονη οδηγείται στο αυτόφωρο, καθώς φέρεται να έδωσε ψευδή στοιχεία στις αρχές, παραπλανώντας αρχικά την έρευνα.

Στα Δικαστήρια Χανίων οδηγήθηκε και ο 30χρονος σύντροφός της, υπήκοος Πακιστάν, ο οποίος φέρεται να είναι πατέρας ενός από τα τέσσερα παιδιά της. Ο ίδιος αντιμετωπίζει επίσης την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Ο 30χρονος έφτασε στα δικαστήρια περίπου στις 13:30 και απολογείται ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα ψευδή στοιχεία που έδωσε η 25χρονη οδήγησαν τις αρχές στο να ζητήσουν εξέταση DNA, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συγγενικές σχέσεις των παιδιών και το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσαν.

Tην ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι δρομολογούνται οι διαδικασίες για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης. Παράλληλα, η δικογραφία φαίνεται να διευρύνεται, καθώς προκύπτουν και νέα στοιχεία που εξετάζονται από τις αρχές.

Επίσης, καταρρίπτεται το αρχικό σενάριο περί τραυματισμού του παιδιού σε παιδική χαρά, καθώς όχι μόνο δεν προκύπτει τέτοιο περιστατικό, αλλά στην περιοχή δεν υπάρχει καν παιδική χαρά, ενώ τα τραύματα που έφερε το 3χρονο κοριτσάκι δείχνουν ότι πρόκειται για παιδί που είχε υποστεί βαριά κακοποίηση.

